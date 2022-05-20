BAKAN SOYLU BAKIRKÖY'DE BULUNAN GEÇİCİ BARINMA ALANINI GEZDİ - Son Dakika
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BAKAN SOYLU BAKIRKÖY'DE BULUNAN GEÇİCİ BARINMA ALANINI GEZDİ

20.05.2022 21:05
BAKAN SOYLU BAKIRKÖY'DE BULUNAN GEÇİCİ BARINMA ALANINI GEZDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yeni kurulan Bakırköy Geçici Barınma Alanı'nı ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yeni kurulan Bakırköy Geçici Barınma Alanı'nı ziyaret etti. AFAD ekipleriyle sohbet eden Bakan Soylu, fotoğraf çekimlerinden sonra alandan ayrıldı.

İşçileri Bakanı Süleyman Soylu akşam saatlerinde Bakırköy Yeşilköy Caddesi üzerinde bulunan ve yeni kurulan Bakırköy Geçici Barınma Alanı'nı ziyaret etti. Çadırları gezen Bakan Soylu yetkilerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

"EN UFAK PROBLEMLERİ ÇÖZMEK AFET YÖNETİMİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİNDEN BİRİDİR"İncelemeler esnasında AFAD ekipleriyle konuşan Bakan Soylu, "Özellikle afet alanları stres alanları haline geldi. Afet alanlarında bu sefer vatandaşlar çok doğal olarak, en ufak bir şeyi kendine dert edinir ve anlaşmak istediklerinizle bir takım sıkıntılar yaşıyorsunuz. Onun için vatandaşların ufak problemlerini çözmek, afet yönetiminin en temel özelliklerinden bir tanesidir. Bu çadırlar hem kayıt çadırları olarak, hem de daha sonraki işleri takip çadırları olarak her biri büyük bir ehemmiyet arz etmektedir. Teşekkür ediyoruz onun için çok kıymetli buralar" dedi.

Bakan Soylu AFAD ekipleriyle fotoğraflar çektikten sonra alandan ayrıldı.

- İstanbul
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Kaynak: DHA

Süleyman Soylu, Yeşilköy, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BAKAN SOYLU BAKIRKÖY'DE BULUNAN GEÇİCİ BARINMA ALANINI GEZDİ - Son Dakika


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