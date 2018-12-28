Son Dakika Haberleri: Bakan Soylu Bakü'de

Bakan Soylu Bakü'de

7 dakika önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi Başkanı Medet Guliyev ve Dış İstihbarat Servisi Başkanı Orhan Sultanov ile görüştü.

Bakan Soylu Bakü'de, System.String[]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi Başkanı Medet Guliyev ve Dış İstihbarat Servisi Başkanı Orhan Sultanov ile görüştü.

Bakan Soylu, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de çeşitli temaslarda bulundu.

Soylu, Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi Başkanı Medet Guliyev, Dış İstihbarat Servisi Başkanı Orhan Sultanov ve Azerbaycan Göç Servisi Başkanı Vusal Hüseynov ile bir araya geldi.

Görüşmelerde, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Ali Çardakçı, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Dış İlişkiler Daire Başkanı Savaş Ünlü, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Sabit Akın Zaimoğlu ile Terörle Mücadele Daire Başkanı Hasan Yiğit de yer aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 05:08 Kaynak: AA

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