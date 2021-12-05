İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir dizi programa katılmak üzere Balıkesir'e geldi.

Koca Seyit Havalimanı'na iniş yapan Bakan Soylu'yu milletvekilleri, il ve ilçe protokolü çiçeklerle karşıladı. Havalimanında AK Partililer ve vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Soylu, fotoğraf çektirme isteklerini geri çevirmediği vatandaşlarla sohbet etti. Karşılama töreninin ardından İçişleri Bakanı Soylu, karayolu ile Ayvalık'a hareket etti. Bakan Soylu, daha sonra il merkezine geçerek, burada bazı programlara katılıp temaslarda bulunacak.