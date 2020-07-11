Bakan Soylu başkanlığında Şanlıurfa'da yapılan güvenlik toplantısı sona erdi - Son Dakika

Bakan Soylu başkanlığında Şanlıurfa'da yapılan güvenlik toplantısı sona erdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında Şanlıurfa'da gerçekleştirilen güvenlik toplantısı sona erdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında Şanlıurfa'da gerçekleştirilen güvenlik toplantısı sona erdi.

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Valilik toplantı salonunda Bakan Soylu başkanlığında yapılan toplantıya, Vali Abdullah Erin, İçişleri Bakan Yardımcıları İsmail Çataklı ve Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Eyüp Sabri Kirişçi ve İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş katıldı.

Soylu, yaklaşık 4 saat süren toplantıda yetkililerden bilgi aldı.

Süleyman Soylu, Şanlıurfa, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 16:53 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Soylu başkanlığında Şanlıurfa'da yapılan güvenlik toplantısı sona erdi - Son Dakika
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