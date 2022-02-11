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Bakan Soylu baskınların gündüz yapılması talimatını vermişti! Adreslere dün öğle saatlerinde operasyon düzenlendi - Son Dakika

Bakan Soylu baskınların gündüz yapılması talimatını vermişti! Adreslere dün öğle saatlerinde operasyon düzenlendi

11.02.2022 12:26

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun uyuşturucu operasyonlarının gündüz yapılması talimatının ardından Adana polisi, 'torbacı' olarak tabir edilen satıcılara yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere dün öğle saatlerinde eş zamanlı baskın yapan ekipler, 11 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokaklarda uyuşturucu satan 11 şüpheliyi tespit etti. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından ekipler, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Uyuşturucu operasyonlarını gece yapıyoruz, çok anlatamıyoruz. Gündüz basalım, alalım ve Türk polisinin, Türk jandarmasının uyuşturucuyla nasıl mücadele ettiğini herkes ortaya koysun" talimatı doğrultusunda harekete geçti.

EŞ ZAMANLI BASKIN YAPILDI

Şüphelilerin yakalanması için belirlenen 11 ayrı adrese dün öğle saatlerinde özel harekat polislerinin de desteğiyle eş zamanlı baskın yapıldı. Ekipler, demir kapılarını koçbaşlarıyla kırarak girdikleri evlerde şüphelileri gözaltına aldı.Adreslerde yapılan aramalarda 2,83 gram bonzai, 2,42 gram eroin, 1,59 gram esrar, 0,78 gram metamfetamin, 2 uyuşturucu hap, ruhsatsız 2 pompalı tüfek ile 1 tabanca ele geçirdi.

6 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, 5 kişi ise serbest bırakıldı.

İşte operasyondan kareler;

Bakan Soylu sinyali vermişti! Ekipler belirlenen adreslere gündüz vakti baskın yaptı
Bakan Soylu sinyali vermişti! Ekipler belirlenen adreslere gündüz vakti baskın yaptı
Bakan Soylu sinyali vermişti! Ekipler belirlenen adreslere gündüz vakti baskın yaptı
Bakan Soylu sinyali vermişti! Ekipler belirlenen adreslere gündüz vakti baskın yaptı
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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Adana Emniyet Müdürlüğü, Süleyman Soylu, Uyuşturucu, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Bakan Soylu baskınların gündüz yapılması talimatını vermişti! Adreslere dün öğle saatlerinde operasyon düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Soylu baskınların gündüz yapılması talimatını vermişti! Adreslere dün öğle saatlerinde operasyon düzenlendi - Son Dakika
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