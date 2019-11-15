Son Dakika › 3. Sayfa › Bakan Soylu, başörtülü kızlara saldıran kadının yakalandığını açıkladı - Son Dakika
Bakan Soylu, başörtülü kızlara saldıran kadının yakalandığını açıkladı
7 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Karaköy'de başörtülü kızlara saldıran kadının yakalandığını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 09:16 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Karaköy'de başörtülü kızlara saldıran kadının yakalandığını duyurdu.
Beyoğlu, Karaköy'de kaldırımda yürüyen başörtülü iki genç kıza, karşısından gelen bir kadın yumrukla saldırmış, ardından da hakaretler ederek yoluna devam etmişti. Neye uğradığını şaşıran kızlar ise başörtüsünü düzeltip, polis merkezine giderek şikayetçi olmuştu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda saldırgan kadının yakalandığını duyurdu. Bakan Soylu yaptığı paylaşımda, "Karaköy'de başörtülü öğrencilere saldıran provokatör, İstanbul emniyetimiz tarafından gözaltına alındı" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL
Anıtkabir'de slogan atanlara küfür eden iş insanı Mehmet Avcı gözaltına alındı Karaköy'de başörtülü öğrenciye saldıran kişi gözaltına alındı Karaköy'de başörtülü kızlara saldıran kadın, aynı gün başkalarıyla tartışıp küfürler yağdırmış Antalya'da ilginç olay! Kazak kadın ortalığı karıştırıp, dans ederek gözden kayboldu