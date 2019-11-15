Son Dakika Haberleri: Bakan Soylu, başörtülü kızlara saldıran kadının yakalandığını açıkladı
Son Dakika 3. Sayfa Bakan Soylu, başörtülü kızlara saldıran kadının yakalandığını açıkladı - Son Dakika

Bakan Soylu, başörtülü kızlara saldıran kadının yakalandığını açıkladı

6 saat önce

Bakan Soylu, başörtülü kızlara saldıran kadının yakalandığını açıkladıİSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Karaköy'de başörtülü kızlara saldıran kadının yakalandığını duyurdu.

Bakan Soylu, başörtülü kızlara saldıran kadının yakalandığını açıkladı

İSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Karaköy'de başörtülü kızlara saldıran kadının yakalandığını duyurdu.

Beyoğlu, Karaköy'de kaldırımda yürüyen başörtülü iki genç kıza, karşısından gelen bir kadın yumrukla saldırmış, ardından da hakaretler ederek yoluna devam etmişti. Neye uğradığını şaşıran kızlar ise başörtüsünü düzeltip, polis merkezine giderek şikayetçi olmuştu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda saldırgan kadının yakalandığını duyurdu. Bakan Soylu yaptığı paylaşımda, "Karaköy'de başörtülü öğrencilere saldıran provokatör, İstanbul Emniyetimiz tarafından gözaltına alındı" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, başörtülü kızlara saldıran kadının yakalandığını açıkladı

Süleyman Soylu, Karaköy, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 10:09 Kaynak: İHA
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