Tıp fakültesini kazanan Faris, bıçaklı kavgada öldürüldü (2) - Son Dakika
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Tıp fakültesini kazanan Faris, bıçaklı kavgada öldürüldü (2)

04.09.2022 15:30
Tıp fakültesini kazanan Faris, bıçaklı kavgada öldürüldü (2)

BAKAN SOYLU BAŞSAĞLIĞI DİLEDİİnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, Hatay'da dün kimliği açıklanmayan kişilerce bıçaklanarak öldürülen Faris Muhammed Al-Ali'nin Narlıca Mahallesi'nde yaşayan annesini ve kardeşlerini ziyaret etti.

BAKAN SOYLU BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, Hatay'da dün kimliği açıklanmayan kişilerce bıçaklanarak öldürülen Faris Muhammed Al-Ali'nin Narlıca Mahallesi'nde yaşayan annesini ve kardeşlerini ziyaret etti. Yıldırım, aileye başsağlığı diledi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Yıldırım'ı cep telefonuyla arayarak Faris'in kardeşi Hassun Al-Ali ve ailesine başsağlığı diledi.

CİNAYETTEN 1 HAFTA ÖNCE TARTIŞMA ÇIKMIŞİHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım daha sonra olaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Faris Muhammed Al-Ali'nin Yabancı Öğrenci Sınavları'nda (YÖS) tam puan alarak Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandığını kaydeden Yıldırım, şunları söyledi:

"Fabrikada çalışırken ufak bir tartışma olmuş, o tartışma sırasında vuran çocuğun annesine biraz eli değmiş sonra 'Sen benim annem gibisin' demiş, özür dilemiş. Çünkü şehit çocukları, yetim çocuklar anneye önem verirler. Fakat aradan 1 hafta, 10 gün geçiyor. 5 kişi önünü kesiyor, 2'si kollarından tutmuş önce dövmüş sonra bıçaklamışlar. Bu çocukların kafasına bu kini, bu kin tohumlarını kim serpti? Koca koca adamlar ırkçı söylemleri yaygınlaştırdılar. Bir yetim çocuğumuza bu kadar emek verdik, bunlar Türkiye'de yetişti, bunlar Türkiye'yi biliyorlar. Tıp fakültesine kadar geldiler ve şimdi o şiddet söylemleri yüzünden, bu lüzumsuz mafya dizileri yüzünden bu çocuğumuz aramızdan ayrıldı. Yarım milyona yakın çocuk şu anda Türkiye'de korkudan okullara gidemiyor bu ırkçı söylemler yüzünden. Herkes başını ellerinin arasına alsın düşünsün. Nelere sebep olduk? Bu bıçağı kullanan kadar bu bıçağın kullanılmasına sebep olanlar da eli kanlıdır. Hepsini lanetliyorum. İnşallah bir daha böyle bir şey olmaz ve bu arada bu kin ve nefret söylemini yaygınlaştıran kişiler kim olursa olsun, siyasi parti lideri, sivil toplum kuruluşu başkanı, hepsine sesleniyorum. Bu söylemler yüzünden çocuklar ölüyor, çocuklar okula gidemiyor ve sonuçta hepimiz kaybediyoruz"


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Tıp fakültesini kazanan Suriyeli Faris, Hatay'da ismi açıklanmayan bir grup tarafından bıçaklanarak öldürüldü Tıp fakültesini kazanan Suriyeli Faris, Hatay'da ismi açıklanmayan bir grup tarafından bıçaklanarak öldürüldü Hatay'da makaron ve sigara kaçakçılığı operasyonu Hatay'da makaron ve sigara kaçakçılığı operasyonu
Kaynak: DHA

Bülent Yıldırım, Narlıca, Hatay, İHH, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tıp fakültesini kazanan Faris, bıçaklı kavgada öldürüldü (2) - Son Dakika

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