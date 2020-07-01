Bakan Soylu: Batan teknede 55- 60 göçmenin bulunduğu değerlendirmesine ulaştık - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, şu ana kadar 6 kişinin cansız bedenine ulaşılan Van'ın Çarpanak Adası yakınlarında batan tekne ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, teknede 55-60 civarında kaçak göçmenin bulunduğuna yönelik bir değerlendirmeye ulaşıldığını belirterek, olayla ilgili şu ana kadar 11 kişinin gözaltına alındığını söyledi.
Gevaş ilçesi Altınsaç Mahallesi'nden Van Gölü'ne açılan ve bir daha haber alınamayan tekneyle ilgili arama-kurtarma çalışmalarına bugün yeniden başlanırken, İçişleri Bakanı Soylu da sabah saatlerinde kente geldi. Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ile birlikte gelen Bakan Soylu'yu, Van Ferit Melen Havalimanı'nda, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İkbal, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit ve İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ karşıladı.
Bakan Soylu, dün 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını belirterek, "Bu sayı, bu sabah 6 oldu. Hemen sonar arama cihazı ile tarama yapıldı. Ama sonar cihazı derinlik tespiti açısından yeterli olmadı, yine Ankara'dan 29'u sabahı hemen timlerimiz ile birlikte RAV cihazı geldi. Teknenin yaklaşık 110-120 metre dipte olduğu tahmin ediliyor. Yeri henüz tespit edilmiş değil. Sadece battığı bölgenin o derinliğinde olduğu konusunda bir değerlendirme var. Bu esnada Sahil ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'mızla irtibata geçildi. Çünkü bir iç gölde ilk kez böyle bir batık arama çalışması gerçekleştirilecek. Tabi temennimiz sayının bu kadar yüksek olmaması. Çünkü baştan itibaren ilgili kişilerin ortaya koyduğu ifadelerde ciddi çelişkiler söz konusu, biz tamamen bu çelişkili ifadeler üzerinden tahmin yürüterek, arama-tarama çalışmalarını başlattık. Şu anda Medeni Akbaş da olmak üzere 11 kişi gözaltında. Muhtar açığa alındı. Çünkü olay 27 akşamı 22.00 itibariyle. Bize iletilmesi, yaklaşık bundan bir gün sonra, yaklaşık 20 saatlik bir zaman dilim sonrası bir ihbar değerlendiriliyor. Burada şunu ifade etmek lazım, ciddi bir göç baskısı ile karşı karşıyayız" dedi.