Son Dakika Haberleri: Bakan Soylu: "Batıyla Aramızda Açılan Mesafeyi İlk Defa Daraltan Bir Anlayışa Gidiyoruz"

Bakan Soylu: "Batıyla Aramızda Açılan Mesafeyi İlk Defa Daraltan Bir Anlayışa Gidiyoruz"

26 dakika önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hüseyin Gazi Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerle bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hüseyin Gazi Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerle bir araya geldi.
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»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 09:18 Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Güncel
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