Son Dakika Haberleri: Bakan Soylu, bayram namazını Irak sınırının sıfır noktasında kıldı
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Bakan Soylu, bayram namazını Irak sınırının sıfır noktasında kıldı

34 dakika önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari' nin Irak sınırının sıfır noktasında bulunan ve Pençe operasyonunun yürütüldüğü Hakurk bölgesine en yakın olan Derecik İlçesi' nde bayram namazı kılıp vatandaşlarla bayramlaştı.

Bakan Soylu, bayram namazını Irak sınırının sıfır noktasında kıldı, System.String[]

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari' nin Irak sınırının sıfır noktasında bulunan ve Pençe operasyonunun yürütüldüğü Hakurk bölgesine en yakın olan Derecik İlçesi' nde bayram namazı kılıp vatandaşlarla bayramlaştı. Merkez Ulu camiinde  bayram namazı kılan ve daha sonra belediye binası önünde  hazırlanan bahram sofrasında vatandaşlarla birlikte kahvaltı yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, daha sonra geçen hafta askerler tarafından açılan uyarı ateşinden seken bir kurşunun isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden 14 yaşındaki Vedat Ekinci ' nin evine giderek taziye ziyaretinde bulundu, başsağlığı diledi. Bakan Soylu,  buradan helikopterle askeri üs bölgelerine geçti. Bakan Soylu' ya Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Hakkari Valisi İdris Akbıyık ve Hakkari milletvekili Husret Dinç te eşlik etti..

Görüntü Dökümü
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-Bakan Soylu' nun bayram namazı kılması
-Vatandaşlarla bayramlaşması
-Bayram kahvaltısı yapması
-Taziye ziyaretinden görüntüler
-Detaylar

Feyat ERDEMİR-Orhan AŞAN-DERECİK/HAKKARİ/DHA


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 08:31 Kaynak: DHA
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