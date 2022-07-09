Bakan Soylu, bayram namazını üs bölgesindeki askerlerle kıldı - Son Dakika
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Bakan Soylu, bayram namazını üs bölgesindeki askerlerle kıldı

09.07.2022 06:35
Bakan Soylu, bayram namazını üs bölgesindeki askerlerle kıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kurban Bayramı namazını Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 3 bin 352 rakımlı Varkavik Tepe Üs Bölgesi'ndeki askerlerle eda etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kurban Bayramı namazını Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 3 bin 352 rakımlı Varkavik Tepe Üs Bölgesi'ndeki askerlerle eda etti.

Dün akşam saatlerinde Hakkari'nin Yüksekova ilçesine gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geceyi üs bölgesinde geçirdi.

Sabahın erken saatlerinde üs bölgesinde nöbet tutan jandarmalarla sohbet eden Bakan Soylu, Kurban Bayramı namazını buradaki askerlerle kıldı. Soylu, namaz sonrasında askerlerle tek tek bayramlaştı.

Bakan Soylu'ya, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Hakkari Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar ve Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu eşlik etti. - HAKKARİ

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Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Soylu, bayram namazını üs bölgesindeki askerlerle kıldı - Son Dakika

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