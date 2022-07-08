Bakan Soylu: Bayramda 210 bin 352 personel görev yapacak

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Dün itibarıyla başladığımız trafik denetimleri, 18 Temmuz'a kadar kesintisiz devam edecek. Emniyet ve jandarmanın sorumluluk bölgesinde günlük 9 bin 580 ekip veya tim, 17 bin 529 personel olmak üzere toplam 114 bin 960 ekip veya tim, 210 bin 352 personel görev alacaktır" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) Kurban Bayramı boyunca alınacak trafik tedbirlerini açıkladı. Bakan Soylu, son 10 yılda bayramda trafik kazalarında ortalama can kaybının günlük 15 olarak hesaplandığı, geçen yılki Kurban Bayramı'nda bu sayının günlük 10'a düşürüldüğünü bildirdi. Soylu, "İnşallah bu bayram da aynı başarıyı sürdürme gayretindeyiz. Bunun için her bayram olduğu gibi 81 il valiliğimize genelge göndererek birtakım tedbirleri devreye aldık. Yine yoğun bir denetim programı yaptık. Dün itibarıyla başladığımız trafik denetimleri, 18 Temmuz'a kadar kesintisiz devam edecek. Emniyet ve jandarmanın sorumluluk bölgesinde günlük 9 bin 580 ekip veya tim, 17 bin 529 personel olmak üzere toplam 114 bin 960 ekip veya tim, 210 bin 352 personel görev alacaktır. Ayrıca 30 polis başmüfettişi, 22 jandarma inceleme ekibi de bu ekiplerimizin aldığı tedbirleri denetlemek üzere sahada olacak. Bayram tatili süresince emniyet ve jandarma trafik personeline trafiğin tanzimi ve denetimi dışında görev verilmeyecektir" diye konuştu.

'JANDARMA HELİKOPTERİYLE 284 SAAT DENETİM PLANLANDI'Soylu, denetimlerde araç takip mesafesi ve kavşaklara yaklaşırken yavaşlamamak gibi konu başlıklarına ağırlık verileceğini bildirerek şunları söyledi: "Şehirler arası otobüs denetimleri için 801 personel görevlendirilmiş olup burada da 1602 otobüs denetlenecek. Bu personeller, otobüslere sivil olarak binecek. Bunun yanı sıra helikopter ve dron denetimlerimiz de planlanmıştır. Emniyet ve jandarma helikopterleriyle toplam 284 saat, jandarma ve emniyet dronlarıyla 81 ilde toplam 2 bin 355 saat, 12 ilimizde de İHA'larla 38 saat havadan denetim planlanmıştır. 78 ilimizde emniyet ve jandarmaya ait toplam 896 maket trafik aracı ve ekip aracı, yine uygun görülen yerlere yerleştirilmiştir. Şunu da ifade edeyim, bu araçların kullanıldığı yerlerin 3 kilometre yarıçapında kazaların azaldığı, önceki yıllarda elde ettiğimiz bir sonuçtur. Bu sebeple, bunların yerlerini zaman zaman değiştirerek bu uygulamaya devam ediyoruz."'EMNİYET KEMERİNDEN DAHA ETKİLİ BİR TEKNİK TEDBİRİ YOK'

Bayramda, sürücülerin ve yolcuların dikkatine sundukları temel meselelere dikkat çeken Soylu, "Yolcularımızın diyorum, çünkü birbirimizi ikaz etmemiz de lazım. Birinci mesele, hız meselesidir. Her yolun kendi özelliğine göre hız limitleri var. Lütfen bu hız limitlerine uyalım. Biz bu düzenlemeleri yaparken hem yolun özelliğine göre hem güzergaha göre birtakım çalışmalarla bunları belirliyoruz. Dolayısıyla, bunlara uyduğumuz müddetçe inşallah kazaları çok büyük oranda azaltmış olacağız. Çünkü hem bizde hem dünyada, trafik kazalarının en büyük sebebi, her zaman aşırı hız yapmak. Daha doğrusu yola uygun olmayan hızlarda araç kullanmaktır. Trafik kazalarındaki can kaybını önlemek ve azaltmak konusunda emniyet kemerinden daha etkili bir teknik tedbiri yok. Bunu artık kabul edelim ve araçlardaki herkesin ön koltuk olsun arka koltuk olsun bunu takmasını lütfen temin edelim. Sonrasında 'eyvah' para etmiyor, bunu hepimiz biliyoruz, maalesef yaşıyoruz" diye konuştu.

Görüntü dökümü:

- Bakan Soylu'nun konuşması

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Haber- Kamera: Kaan ULU- Celal ATALAY/ANKARA,