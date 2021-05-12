Bakan Soylu: "Bayramda işi sıkı tutalım" - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde Ramazan Bayramı Tedbirleri konulu basın toplantısı düzenledi.

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"Bayramda işi sıkı tutalım. Tedbirlerimizi denetimlerimizi, vatandaşımızı çok sıkmadan, kuralların gereğini de hatırlatarak mümkün olduğu ölçüler içerisinde, bu tam kapanmanın büyük fedakarlığına katlanıp sonuçlarına da olumlu bir şekilde ulaşarak gerçekleştirelim"