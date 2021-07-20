Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Soylu'dan Kurban Bayramı mesajı Açıklaması - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kurban Bayramı tatili süresinde 226 bin 586 polis ve jandarmadan oluşan toplam 120 bin 372 ekip/timin görevlendirildiğini bildirdi.

Bakan Soylu, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, sevgi, yardımlaşma ve iyiliğe dair her şeyin dalga dalga insanlığı sardığı bir bayrama daha ulaşıldığını ifade etti.

Dünyanın büyük sabır testinden geçtiği ve insanların birbirine kavuşmayı özlediği bu süreçteki bayramın çok farklı, çok anlamlı ve çok daha mutluluk verici biçimde hafızalarda yer alması dileğinde bulunan Soylu, şunları kaydetti:

"Bu kavuşmanın verdiği mutlulukların üzerine gölge düşmemesi için sevdiklerimize sağ salim kavuşmak ve bayramı huzurla geçirebilmek için İçişleri Bakanlığı olarak, her zaman olduğu gibi görev ve sorumluluk alanımıza giren bütün önlemleri almış bulunmaktayız. 14-26 Temmuz tarihlerini kapsayacak şekilde 226 bin 586 polis ve jandarmadan oluşan toplam 120 bin 372 ekip/tim görevlendirilmiştir. Bununla birlikte, polis ve jandarma müfettişlerimiz de güzergahlarda ve kazaların yoğunlaştığı kara noktalarda ekipler tarafından alınan tedbirleri denetlemek üzere sahada olacaktır. Merkez teşkilatımızdan da Emniyet Genel Müdürümüz, Genel Müdür Yardımcılarımız ve Daire Başkanlarımızdan oluşan ekiplerimiz, yine aynı şekilde güzergahlarda alınan trafik tedbirlerini ve görevli personeli denetlemek üzere sahada çalışmalarını sürdüreceklerdir. Ayrıca şehirler arası otobüsler de sivil personelle denetlenecektir. Normal bir yolcu gibi otobüslere binip denetleme yapmak üzere toplam 690 personel görevlendirdik. Bunun yanı sıra havadan helikopter ve dronlarla denetimlerimiz de bayram tatili süresince yoğun olarak devam edecektir."

Soylu, maket trafik araçları ve maket trafik polislerinin de riskli bölgelerde yer aldığını, uyarı levhalarıyla önceden sürücülere bildirilmek koşuluyla radar denetimlerinin kesintisiz devam edeceğini bildirdi.

"Temizlik-maske-mesafe kurallarına riayet edilmesi gerek"

Bu bayramdaki trafik sloganlarının "Yol Ver Hayata" olarak belirlediklerini vurgulayan Soylu, şu ifadeleri kullandı:

"İnşallah yola çıkan tüm vatandaşlarımız, bu kampanyanın hatırlatması ve uyarısıyla emniyet kemerlerini takarak, hızlarını azaltarak, yaya geçişlerine öncelik vererek, uykusuz yola çıkmayarak, uzun yolculuklarda muhakkak kısa molalar vererek, bilhassa direksiyon başında cep telefonlarını kullanmayarak acı haberler almadığımız bir bayram yaşamamıza katkıda bulunacaklardır. Elbette ki bütün bunları yaparken ve bayram ziyaretlerimizde temizlik-maske-mesafe kurallarına riayet edilmesi gerektiğini, tehlikenin hem dünyada hem de ülkemizde tamamen yok olmadığını da hatırlatmak isteriz.

Bu duygu ve düşüncelerle başta şehit yakınlarımız, gazilerimiz onların aileleri olmak üzere yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın, gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimizin, aziz milletimizin ve bütün İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor, bayramın hepimiz için, ülkemiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum."