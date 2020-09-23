Bakan Soylu: Bazı yerler var, kiralık ev bulabilmek mümkün değil - Son Dakika

Bakan Soylu: Bazı yerler var, kiralık ev bulabilmek mümkün değil

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, emniyet ve jandarma lojmanları konusunda çok daha fazla adım atılması gerektiğini belirterek, "Bazı yerler var, kiralık ev bulabilmek mümkün değil. Hadi gitsin de bir polisimiz, Bodrum'da kiralık ev bulsun parayla bakalım" dedi.

Bakan Soylu: Bazı yerler var, kiralık ev bulabilmek mümkün değil, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, emniyet ve jandarma lojmanları konusunda çok daha fazla adım atılması gerektiğini belirterek, "Bazı yerler var, kiralık ev bulabilmek mümkün değil. Hadi gitsin de bir polisimiz, Bodrum'da kiralık ev bulsun parayla bakalım" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki otelde düzenlenen 'İnşaat Emlak Birimleri Eğitim ve Koordinasyon Toplantısı'na katıldı. Toplantıya Bakan Soylu ile birlikte Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ve Tayyip Sabri Erdil, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Ankara Valisi Vasip Şahin, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Mehmet Güllüoğlu ve polis müdürleri katıldı. Programda konuşan Bakan Soylu, Türkiye'nin 2000'li yılların başından itibaren pek çok konuda büyük dönüşüm ve değişim ortaya koyduğunu belirterek, "Bu ülke 20'nci yüzyılın sonuna kadar geleceğin değil sadece günün ve ayakta kalabilmenin mücadelesini veriyordu. Kısa vadeli hesapların ülkesiydik. Ama bugün '2023', '2053', '2071' diyebilen ve bu hedeflere yönelik adım atabilen bir ülkeyiz. Zihnimizden geçen, haritasını bile çizmekten imtina ettiğimiz, konuşmaktan 'Acaba ne olur?' diye endişelendiğimiz meseleleri bugün hakkımız olarak ve insanlığın hakkı olarak bütün dünyanın önünde dile getirebilen bir ülke ve millet olduk" dedi.

'JANDARMANIN ÜS BÖLGELERİNDE KÜÇÜLMELERE GİTTİK'15 Temmuz'dan sonra Türkiye'nin yeni güvenlik konseptine ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatına uygun olarak mekan konusunda değişiklik adımı attıklarını kaydeden Bakan Soylu, "Örneğin; jandarmanın üs bölgelerinde çok büyük yapıları vardı. Orada hemen küçülmelere gittik. Daha etkin, daha kabiliyetli, birçok yere daha hakim ve güvenli. Gerek 6-7 Ekim olayları gerekse çukur-barikat olayları sonrasında özellikle Doğu ve Güneydoğu'da çevik kuvvet bölgeleri oluşturulacaktı. Buna ait binalar yapılacaktı. Geldiğimizde bir kararla beraber artık buna ihtiyaç olmayacağını, yeni güvenlik konseptinin bunun için bir anlam taşımayacağına hep beraber karar verdik. Daha küçük, daha kompakt, daha hareketli yapı ortaya koyduk. Yine bunun yanı sıra yine arkadaşlarımız hatırlayacaktır, hem kaymakamlık binalarımızda hem 112 Acil Çağrı Merkezi binalarımızda hem karakollarda metrekarelerinde yüzde 30'luk kısıtlama yaptık. Aynı zamanda mimarilerini de mümkün olduğu ölçüde yöresel mimariyle ve kendi kurumsal mimarimizle bütünleştirmeye çalıştık" diye konuştu.'BAZI YERLERDE KİRALIK EV BULABİLMEK MÜMKÜN DEĞİL'Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile protokol imzaladıklarını, bu protokol çerçevesinde de binalar inşa ettiklerini anlatan Bakan Soylu, "Hem jandarma hem emniyet hem de sahil güvenlik açısından ekonomik anlamda iyi bir alışveriş gerçekleştirdik. Karşılıklı iyi sonuçlar elde ettik ama yetmez. Özellikle Doğu ve Güneydoğu'da lojman konusunda çok daha fazla adım atmamız lazım, hem emniyet hem jandarmada. Buna ihtiyacımız var. Küçük de olsa oraya giden 4-5 yıl görev yapacak arkadaşlarımıza hem güvenli hem emin hem de aileleriyle beraber olabileceği. Bizim bakanlığımız rotasyon bakanlığıdır. Yani çakılı kadro bakanlığı değil bizim bakanlığımız. Ben 4 yıldır İçişleri Bakanlığı yapıyorum. Boyuna arkadaşları Türkiye'yi turlattırıyoruz. Bütün bunları ortaya koyacak bir değerlendirmeyi bir disiplinle sağlamaya çalışıyoruz. Bazı yerler var, kiralık ev bulabilmek mümkün değil. Hadi gitsin de bir polisimiz, Bodrum'da kiralık ev bulsun parayla bakalım" dedi.

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Süleyman Soylu, Jandarma, Bodrum, Bakan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 13:10 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Soylu: Bazı yerler var, kiralık ev bulabilmek mümkün değil - Son Dakika


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