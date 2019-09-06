Bakan soylu: belediye işi, şov işi değildir (2)

'DAĞ KADROLARINDAKİ TERÖRİST SAYISI 600'ÜN ALTINA DÜŞTÜ'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından hazırlanan 'Kaza ve Denetim İstatistikleri Raporu'nun tanıtım toplantısına katıldı. AFAD Konferans Salonu'nda yapılan toplantıya Bakan Soylu ile birlikte bakan yardımcıları, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ile davetliler katıldı.

Toplantıda konuşan Bakan Soylu, terörle mücadelenin önemine dikkat çekerek, geçen yıl PKK'ya yönelik 104 bin 800 operasyon, bu yıl da şu ana kadar 86 bin 105 operasyon yapıldığını söyledi.

Teröre karşı ciddi bir mücadele yürüttüklerini ve özellikle 15 Temmuz'dan sonra hem silahlı terörle, hem terörizmle farklı ve yeni bir anlayışla mücadele ettiklerini belirten Baka Soylu, "2014'te sadece örgüte katılım 5 binli rakamlarla ifade ediliyorken, bugün örgütün dağ kadrolarının tamamının mevcudu, ülkemizin sınırları içinde 600'ün altına düşmüştür. Yıllık katılım da geçen yıl 136 olarak gerçekleşmişti. Bu yıl şu ana kadar 80 kişi oldu. Üst düzey, alt düzey bakmıyoruz, yaptığımız operasyonlarla hemen her gün ikişer üçer teröristi etkisiz hale getiriyoruz" dedi.

'UYUŞTURUCUYA BAĞLI ÖLÜMLER YÜZDE 30 AZALDI'

Terörle aynı tehlike seviyesinde gördükleri uyuşturucu ile de ciddi mücadele ettiklerini belirten Bakan Soylu, "Uyuşturucuya bağlı ölümlerin sayısını 2018 sonu itibarıyla yıllık 941'den 657'ye çekmeyi başardık. Bu da yüzde 30.18'lik bir azalışı ifade etmektedir. 2019'un ilk 7 ayında ise yüzde 19.5'lik bir azalma sağladık. Elbette ki hedefimiz bunu çok daha aşağılara çekmek ve

en nihayetinde sıfırlamaktır. Bu yıl içinde en son rakamla 85 bin 269 uyuşturucu operasyonu gerçekleştirilmiş ve 126 bin 519 gözaltı, 15 bin 330 tutuklama yapılmıştır" diye konuştu.

'KAZADA ÖLENLERİN SAYISI YÜZDE 31 DÜŞTÜ'

Türkiye'nin en ciddi güvenlik problemlerinden birisinin de trafik meselesi olduğunu işaret eden Bakan Soylu, uyuşturucu ile mücadele konusunda olduğu gibi trafik konusunda da bir strateji belgesi oluşturduklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Türkiye, trafik konusunda uzun yıllar elde edemediği bir başarıya; ama en önemlisi bir azalış trendine kavuşmuştur. Ülkemizde ölümlü ve yaralanmalı trafik kaza sayısı 2018'in ilk 8 ayına göre; bu yılın ilk 8 ayında yüzde 12, ölümlü kaza sayısı yüzde 28.3, yaralanmalı kaza sayısı yüzde 11.9 azalmıştır. Yine aynı dönemde, trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısı yüzde 31, yaralı sayısı yüzde 13.3 oranında azalmıştır. Bu noktada şunu da ifade etmek isterim. Böylesi keskin düşüşler, dünyadaki hiçbir ülkede trafik konusunda elde edilebilmiş değildir. Dünyada böyle bir rakam yok. Bunu toplumun tüm kesimleriyle, her vatandaşımızın dikkati ve desteğiyle başardık."

'YAPACAĞINIZ BİR BOYA, AYIP, YAZIK'

Bu yeni dönemde, özellikle okul geçitlerinde farkındalığa önem verdiklerini belirten Bakan Soylu, şunları söyledi:

"Ülkemizdeki 13 bin 736 okul geçidinin 3 bin 52'sinde 'önce yaya' görsellerinin çizimi tamamlandı, diğerleri için de çalışmalarımız devam etmektedir. Tüm valilerimize, kaymakamlarımıza ve belediye başkanlarımıza sesleniyorum; Bu 13 binin tamamını bitirmek durumundayız. Biz bu yerlerin hepsini belirledik, valilerimize, kaymakamlarımıza ve belediyelere gönderdik. 'Sizin buralarda yaya geçitleriniz var ve bunlara şu görselle yapmanız lazım' dedik. Allah'ınızı severseniz ya, tembellik almış gitmiş yani. Yapacağınız bir boya, bir de şablon, bu kadar zorsa gelip ben yapayım, ayıp, yazık yani. Okul geçidinin önüne, 'önce yaya' görselini yapmayı beceremiyorsan belediye başkanlığı yapma, kaymakamlık yapma, valilik yapma, bu kadar açık ve net. Yapamayacaksanız biz gelelim, elimize şablonları alıp yapalım. Çok zor da değil yani, şablonu boyaya batırıyorsun yere yapıştırıyorsun, bu kadar basit. Yapmazlarsa jandarma ve trafik ekiplerimize söyleyeceğim, biz kendi imkanlarımızla yapar, geçeriz. O hakkımız da var, o görevimiz de var."