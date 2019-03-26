Bakan Soylu: Beyoğlu'nda Destansı Hizmetler Yapılacak
39 dakika önce
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması İSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Beyoğlu'nda halka hitap etti .
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması İSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Beyoğlu'nda halka hitap etti .
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 01:01 Kaynak: AA
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