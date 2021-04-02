Bakan Soylu: "Bilişimde polis arkadaşlarımız öyle yenilikler sağlıyorlar ki, inanın çok şaşırıyorum" - Son Dakika

Bakan Soylu: "Bilişimde polis arkadaşlarımız öyle yenilikler sağlıyorlar ki, inanın çok şaşırıyorum"

02.04.2021 21:11
Bakan Soylu:

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bilişim meselesinde, yazılım meselesinde bizim emniyetimizdeki polis arkadaşlarımız öyle analiz programları yapıyorlar, öyle uygulamalar ortaya koyuyorlar, öyle yenilikler sağlıyorlar ki, inanın çok şaşırıyorum" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bilişim meselesinde, yazılım meselesinde bizim emniyetimizdeki polis arkadaşlarımız öyle analiz programları yapıyorlar, öyle uygulamalar ortaya koyuyorlar, öyle yenilikler sağlıyorlar ki, inanın çok şaşırıyorum" dedi.

Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı Dijital Dönüşüm Projelerinden olan Özel Güvenlik Bilgi Sistemi Otomasyonu, (ÖGNET) Patlayıcı ve Silah Bilgi Sistemi, (PATBİS) VE Ateşli Silahlar Projesi'nin (ASİP) tanıtım toplantısı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Vali Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın katılımı ile gerçekleştirildi.

"VATANDAŞIN ÜSTÜNDEN ÇOK CİDDİ BİR İDARİ YÜKÜ ALAN 3 PROJENİN TANITIMINI YAPMAK İÇİN BİR ARAYA GELMİŞ BULUNUYORUZ"

Tanıtım toplantısında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bugün aslında 3 önemli sektörü ilgilendiren, buradaki hem bürokrasiyi azaltan, hem denetimi daha etkin hale getiren, hem sektörle temas ederek vatandaşın üstünden çok ciddi bir idari yükü alan, tasarruf sağlayan 3 projeyi devreye aldığımızı duyurmak ve bunların tanıtımını yapmak için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bu üç projenin bir tanesi 3 milyar Euro ticaret hacmi olan 350 bin özel güvenlik görevlisinin istihdam edildiği, bin 613 özel güvenlik şirketi, 477 eğitim kurumu, 105 alarm izleme merkezinin faaliyet gösterdiği özel güvenlik sektörüne ciddi bir katkı sağlayacak olan 'ÖGNET.' Bir diğeri 330 milyon dolarlık hacme sahip, 5 bin çalışanı ve 1 buçuk milyon üretim kapasitesi, 98 imalathane, 2 bin 469 tefek bayii, bin 28 mermi satış bayii, 48 adet atış poligonu, 845 silah tamirhanesiyle silah sektörünü ilgilendiren ASİP. Sonuncusu da 350 milyon dolarlık büyüklüğe sahip 28 üretim tesisi ve 552 deposu bulunan, 20 bin çalışanı, 2 bin 628 patlayıcı madde kullanıcısı, 2 bin 63 patlayıcı satıcısı ile, 250 bin ton üretim kapasitesine sahip, sivil kullanım amaçlı patlayıcı madde sektörüyle ilgilenen 'PATBİS' projesidir" ifadelerini kullandı.

"ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİN HER TÜRLÜ VERİLERİNİN KONTROLÜ ARTIK HEPİMİZİN BİR TIK YAKININDADIR"

Özel Güvenlik Bilgi Sistemi Otomasyonu, (ÖGNET) hakkında bilgi veren Bakan Soylu, "Hayatın İçinden ÖGNET projelerimizle bu anlamda faaliyette bulunan şirketler, eğitim kurumları, para ve değerli eşya nakli yapan şirketler ve buralarda çalışan özel güvenlik görevlilerin iş ve işlemleri, kendilerine verilen şifreli web ulaşımı ile sağlanmaktadır. Ülkemizde 85 bin noktada görev yapan 350 bin özel güvenlik görevlisinin eğitiminden sertifikalandırılmasına, sınavların yapılmasından kimliklendirme işlemlerine, göreve başlama ve ayrılma bildirimlerinden mali sorumluluk sigortasının bildirimine kadar tüm işlemler ÖGNET üzerinden tam zamanlı olarak yerine getirilebilmektedir. ÖGNET ile özel güvenlik alanında çalışan tüm özel güvenlik görevlilerin her türlü verilerinin kontrolü artık hepimizin bir tık yakınındadır. ÖGNET sayesinde 240 milyon Türk Lirası idari yük sektör kullanıcıları üzerinden kaldırılmıştır" değerlendirmesinde bulundu.

"PATBİS SAYESİNDE PATLAYICI MADDELERİN AMACI DIŞINDA VE SUÇ ÖRGÜTLERİ TARAFINDAN KULLANILMASININ DA ÖNÜNE GEÇİLMİŞTİR"

Patlayıcı ve Silah Bilgi Sistemi, (PATBİS) ile patlayıcı madde ithalatının önünün daha da açıldığını belirten Bakan Soylu, "İkinci önemli projemiz olan 'PATBİS' ise silah ve sivil kullanım amaçlı patlayıcı madde sektörünün kullanımına açılmıştır. Bu sistemin devreye alınmasıyla da sivil kullanım amaçlı patlayıcı maddelerin üretiminden depolanmasına, ithalatından ihracatına ve tüketimine kadar geçen tüm süreçlerin nakiller dahil olmak üzere online erişimine sağlanmıştır. Bu sayede patlayıcı maddelerin amacı dışında ve suç örgütleri tarafından kullanılmasının da önüne geçilmiştir. Zaman ve maliyet kaybının da önüne geçilmiştir. Patlayıcı maddelerin kime ve ya kimlere satıldığı, hangi depoda bulunduğu ve ya kullanılmışsa ne zaman ve nerede kullanıldığı gibi bilgilere anında online olarak erişmek ve takibini yapmak artık mümkündür. İş ve işlemlerin çok daha hızlı ve güvenilir bir şekilde yapılması, bu maddelerin yanlış kişilerin eline geçmesinin engellenmesi gerçekleştirilmektedir. Bu sayede patlayıcı madde üretimlerimizin Avrupa Birliği ülkelerine serbest dolaşımı sağlanmış ve bu maddelerin ihracatının da önü çok daha fazla açılmıştır" ifadelerini kullandı.

"BU SİSTEM SAYESİNDE HER YERDEN MERMİ ALMA İŞLEMİ YAPILABİLECEK"

Ateşli Silahlar Projesi (ASİP) hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, "Üçüncü projemiz ise ASİP'tir. Burada da silahların üretiminden son kullanıcısına kadar geçen süreç, sistem üzerinden bakanlığımızın tahsis ettiği seri numaraları ile kayıt altına alınacaktır. Sisteme dahil olduğu içindeki ruhsatlandırmaya kadar geçen silahın nakilleri dahil tüm süreçler, nerede, ne zaman, hangi seride üretildiğini, hangi depo ya da bayii de olduğunu ve kime ruhsatlandırıldığı gibi bilgiler sistemden anlık olarak takip edilebilecektir. Bu sistem sayesinde özellikle mermi alma işlemi artık her yerden yapılabilecektir. Bu da bu süreçle ilgili sağlanan bir adımdır. Depo mermi tespit işlemleri ve mermi nakil belgesi uygulamadan kaldırılmış, sistem tarafından üretilen provizyon kodu ile doğrudan satım usulüne geçilmiş ve satın alma işlemleri e-devlet kapısı üzerinden hizmet usulüne geçilmiştir. Böylece, kayıt dışılık ve kaçakçılığın da önüne geçilmiş, bir takım suistimaller engellenmiş, haksız rekabetler ortan kaldırılmıştır. ASİP projemiz uygulamaya alınarak, 77 bin 109 adet yeni nesil silah ruhsat kartı da basılmış ve sahiplerine gönderilmiştir" şeklinde konuştu.

"'KAAN' PROJEMİZ DE FAALİYETE ALINMIŞ VE DEVAM ETMEKTEDİR"

Söz konusu üç proje dışında bir de Genel Kolluk Özel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyon Projeleri olduğunu ifade eden Bakan Soylu, "Bu üç projemizin yanı sıra bildiğiniz gibi özel güvenlik personelimizin tüm eğitim süreçlerinin takibinin yapıldığı, eğitimlerin verildiği, genel kolluk özel güvenlik işbirliğini sağlamaya dönük 'KAAN' projemiz de faaliyete alınmış ve devam etmektedir. 5 Ağustos itibariyle tüm ülkede KAAN projesi devreye alınmış olacaktır" dedi.

"BİZ UZUN ZAMANDIR WHATSAPP KULLANMIYORUZ"

Yazılım sektöründe çok önemli mesafelerin aşıldığını sözlerine ekleyen Soylu, şunları dedi:

"Bilişim meselesinde, yazılım meselesinde bizim emniyetimizdeki polis arkadaşlarımız öyle analiz programları yapıyorlar, öyle uygulamalar ortaya koyuyorlar, öyle yenilikler sağlıyorlar ki, inanın çok şaşırıyorum. Biz uzun zamandır WhatsApp kullanmıyoruz. Valilerimiz, Emniyetimiz, Jandarmamız WhatsApp kullanmıyoruz. Kendi yazılımımız var. Yüz binlerce kullanıcımız var. El alemin adamlarına açık değil. Kendi içimizde. Yazılımı çok güçlü. Gizliliği çok güçlü. Bizim evlatlarımız yaptı. Peşimizde çok şirketler koşuyor. Bunu bize verebilir misiniz diye. Vermeyiz. Bu bizim kendimizin. Çünkü Türkiye'nin güvenliği ve bizim yazışmalarımızdaki güvenlik her şeyden önemli."

(Ali Nargüner - Nurullah Geylani/İHA)

Süleyman Soylu, Patlayıcı, Silah, Polis, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bakan Soylu: 'Bilişimde polis arkadaşlarımız öyle yenilikler sağlıyorlar ki, inanın çok şaşırıyorum' - Son Dakika


Son Dakika

Şeyma Subaşı, 3 buçuk ay önce tanıştığı sevgilisiyle yıl sonunda dünyaevine giriyor Şeyma Subaşı, 3 buçuk ay önce tanıştığı sevgilisiyle yıl sonunda dünyaevine giriyor Son Dakika: Kırmızı kategorideki 58 ilde uygulanacak sokak kısıtlaması başladı Son Dakika: Kırmızı kategorideki 58 ilde uygulanacak sokak kısıtlaması başladı Her yeri beyaz gördüğünü söyledi, birkaç saat sonra ölü bulundu Her yeri beyaz gördüğünü söyledi, birkaç saat sonra ölü bulundu Fenerbahçe'nin efsanesi Alex de Souza, resmi olarak teknik adamlığa başladığını duyurdu Fenerbahçe'nin efsanesi Alex de Souza, resmi olarak teknik adamlığa başladığını duyurdu 19 yaşındaki genç, tüfekle intihar etti 19 yaşındaki genç, tüfekle intihar etti Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilime ABD'de dahil oldu! Biden'dan 'tereddütsüz destek' mesajı Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilime ABD'de dahil oldu! Biden'dan 'tereddütsüz destek' mesajı Otobüse yavaş binen hamile kadına şoförden çirkin sözler! Duyanlar sert tepki gösterdi Otobüse yavaş binen hamile kadına şoförden çirkin sözler! Duyanlar sert tepki gösterdi Araç sahipleri dikkat! Kış lastiği uygulaması sona erdi, değiştirmeyen pişman olur Araç sahipleri dikkat! Kış lastiği uygulaması sona erdi, değiştirmeyen pişman olur
18 yaşındaki genç kızı başkasına benzettiği için muştayla döven saldırgan tutuklandı 18 yaşındaki genç kızı başkasına benzettiği için muştayla döven saldırgan tutuklandı         
22:04
Sosyal medyadan hastalığını duyuran Aslı Özkısırlar'dan acı haber Sosyal medyadan hastalığını duyuran Aslı Özkısırlar'dan acı haber         
21:11
Özge Özpirinçci'nin ünlü isimlerle kutladığı doğum günü partisini polis bastı Özge Özpirinçci'nin ünlü isimlerle kutladığı doğum günü partisini polis bastı         
20:44
Milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu gözaltına alındı Milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu gözaltına alındı         
20:16
Son Dakika: Türkiye'de 2 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 179 kişi vefat etti, 42 bin 308 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 2 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 179 kişi vefat etti, 42 bin 308 yeni vaka tespit edildi         
19:49
Fox TV'nin iddialı dizisi Baraj final yapıyor Fox TV'nin iddialı dizisi Baraj final yapıyor         
19:36
İçişleri Bakanlığı, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin detayları hatırlattı İçişleri Bakanlığı, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin detayları hatırlattı         
18:58
Mersin'de nisan ayında kar sürprizi! Görenler gözlerine inanamadı Mersin'de nisan ayında kar sürprizi! Görenler gözlerine inanamadı         
17:42
AK Partili vekilin lüks arabasını gören Edirneliler fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı AK Partili vekilin lüks arabasını gören Edirneliler fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı         
17:10
Türkiye'ye yönelik felaket tellallığına devam eden Cem Uzan, bu kez de kahinliğe soyundu: Dolar 20 lira olacak Türkiye'ye yönelik felaket tellallığına devam eden Cem Uzan, bu kez de kahinliğe soyundu: Dolar 20 lira olacak         
15:28
Çorumlu talihli, 5 TL'lik kazı kazan kartından 200 bin TL kazandı Çorumlu talihli, 5 TL'lik kazı kazan kartından 200 bin TL kazandı         
14:17
Bakan Soylu dertlerine derman oldu! Yüzde 50 şartı kalktı, günlük otobüs sefer sayısı 900'e çıktı Bakan Soylu dertlerine derman oldu! Yüzde 50 şartı kalktı, günlük otobüs sefer sayısı 900'e çıktı         
14:09
Ölümler başladı! Beyni çürüten gizemli hastalık bir ülkeyi esir aldı Ölümler başladı! Beyni çürüten gizemli hastalık bir ülkeyi esir aldı         
14:06
Karısı ile bastığı adamı yatak odasına kilitledi! Canını kurtarmak isteyen adam camdan atladı Karısı ile bastığı adamı yatak odasına kilitledi! Canını kurtarmak isteyen adam camdan atladı         
13:58
Fenerbahçe'nin ve Milli Takım'ın eski futbolcusu Ümit Özat, FETÖ'den ifadeye çağrıldı Fenerbahçe'nin ve Milli Takım'ın eski futbolcusu Ümit Özat, FETÖ'den ifadeye çağrıldı         
13:22
İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay, canlı yayına bağlanıp kendini savundu İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay, canlı yayına bağlanıp kendini savundu         
09:42
Mansur Yavaş'a Erdoğan ve İmamoğlu'nu geçtiği anket soruldu, cevabı çok netti Mansur Yavaş'a Erdoğan ve İmamoğlu'nu geçtiği anket soruldu, cevabı çok netti         
23:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2021 22:24:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Soylu: "Bilişimde polis arkadaşlarımız öyle yenilikler sağlıyorlar ki, inanın çok şaşırıyorum" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei