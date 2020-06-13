Bakan Soylu, "Bilyeyle güçlendirilmiş 10 kg patlayıcıyı Kobani'den (Aynel Arap) Türkiye'ye...
Bakan Soylu, "Bilyeyle güçlendirilmiş 10 kg patlayıcıyı Kobani'den (Aynel Arap) Türkiye'ye geçirerek eylem yapmaya hazırlanan PYD/YPG'li terörist Şanlıurfa Akçakale'de patlayıcı ile yakalandı"
Haber Yayın Tarihi: 13.06.2020 10:39 Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Bakan Soylu, 'Bilyeyle güçlendirilmiş 10 kg patlayıcıyı Kobani'den (Aynel Arap) Türkiye'ye... - Son Dakika
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