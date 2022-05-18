Bakan Soylu: Bir baron daha içeride, epeydir peşindeydik - Son Dakika
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Bakan Soylu: Bir baron daha içeride, epeydir peşindeydik

18.05.2022 15:25

İçişleri Bakanı Soylu, "Bir baron daha şu anda gözaltında bugün itibarıyla. Uzun süredir peşindeydik, Urfi Çetinkaya'nın kardeşi şu an gözaltında. Uzun zamandır buna da projeli operasyon yapıyoruz." bilgisini paylaştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve bakanlık yetkilileri, Türkiye'nin Uyuşturucu ve NARKO Terörle Mücadelesiyle ilgili bilgilendirmede bulunmak üzere basın mensuplarının karşısına çıktı. Bakan Soylu, hedeflerinin Türkiye'yi uyuşturucunun giremediği, girilmez bölge, yasak bölge haline getirmek olduğunu söyledi. Soylu ayrıca İstanbul merkezli bir uyuşturucu operasyonu hakkında da bilgi verdi.

TOPLANTI SIRASINDA NOT İLETİLDİ

Toplantı sırasında kendisine bir not iletilmesinin ardından İçişleri Bakanı Soylu, "Bir baron daha şu anda gözaltında. Uzun süredir peşindeydik, Urfi Çetinkaya'nın kardeşi. Uzun zamandır buna da projeli operasyon yapıyoruz" dedi.

Son Dakika: Bakan Soylu, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları hakkında bilgi verdi: Bir baron daha içeride

KADIN KURYELERİN MİDESİNDE UYUŞTURUCU GETİRDİLER

Elde edilen bilgilere göre İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kaçakçısı Urfi Çetinkaya'nın kardeşi A.Ç. ve yeğeni C.Ç'nin elebaşılığını yaptığı bir şebekenin, Fas'tan kadın kuryelerin midesinde uyuşturucuyu getirterek, piyasaya sürmeye çalıştığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Son Dakika: Bakan Soylu, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları hakkında bilgi verdi: Bir baron daha içeride

TOPLAMDA 8 KİŞİ GÖZALTINDA

Söz konusu soruşturma kapsamında, İstanbul ve Tekirdağ'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında A.Ç. ve yeğeni C.Ç'nin de bulunduğu 8 zanlı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

KADIN KURYELER DE TUTUKLANDI

Öte yandan soruşturma kapsamında 6 aylık süre içerisinde düzenlenen ara operasyonlarda gözaltına alınan 3'ü Fas uyruklu kadın kurye olmak 6 zanlı da tutuklanmıştı. Kurye kadınların midesinden 774 kapsül halinde çıkarılan 4 kilo 862 gram esrar ele geçirilmişti.

KURTLAR VADİSİ'NDE DE CANLANDIRILAN URFİ ÇETİNKAYA KİMDİR?

Uyuşturucu kaçakçılığı ile tanınan Urfi Çetinkaya, 12 Eylül 1980 darbesinde "arananlar" listesindeydi. Darbenin ardından tutuklanan Çetinkaya farklı yıllarda düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında da adı anılan ilk isimlerden biri oldu. 18 Mayıs 1988'de polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışırken vurulan Çetinkaya, bundan sonraki hayatında tekerlekli sandalyeye bağımlı hale gelmişti.

1989'da Silivri'de bir çiftlik evine düzenlenen operasyonda üç kilo morfinle yakalanan ve tutuklanan Çetinkaya 6 ay sonra tahliye oldu. 1991'de İspanya'daki 46 kilo eroinin sahibi olduğu gerekçesiyle yeniden gözaltına alındı. İfade verdikten sonra serbest bırakıldı. Çetinkaya, bir dönemin en ünlü dizisi olan ve yer altı dünyasının da anlatıldığı Kurtlar Vadisi dizisinde de canlandırılmıştı.

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Son Dakika Güncel Bakan Soylu: Bir baron daha içeride, epeydir peşindeydik - Son Dakika


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