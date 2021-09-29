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Son dakika haberi! Bakan Soylu: "Bir insanın bir ayağı çukurda olsa, karar almakta da zorlanır ama biz zorlanmıyoruz" - Son Dakika

Son dakika haberi! Bakan Soylu: "Bir insanın bir ayağı çukurda olsa, karar almakta da zorlanır ama biz zorlanmıyoruz"

29.09.2021 16:07

Son dakika gündem haberine göre - Bakan Soylu: "Bir insanın bir ayağı çukurda olsa, karar almakta da zorlanır ama biz zorlanmıyoruz" İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin bütün belediyelerinden ve illerinden araçların afet bölgelerine geldiğini belirterek, "Bir insanın bir ayağı çukurda olsa, karar almakta da zorlanır.

- Bakan Soylu: "Bir insanın bir ayağı çukurda olsa, karar almakta da zorlanır ama biz zorlanmıyoruz"

ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin bütün belediyelerinden ve illerinden araçların afet bölgelerine geldiğini belirterek, "Bir insanın bir ayağı çukurda olsa, karar almakta da zorlanır. En kötü iş belirsizliktir. Ama öyle güçlü bir devletimiz, öyle güçlü bir yardımsever ağımız, her zaman sırtımızı dayayacağımız odalar ve borsalardan esnaf teşkilatlarına kadar, milletimize kadar o kadar güçlü bir yapımız var ki adım atmakta, karar vermekte zorlanmıyoruz" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sel ve Yangın Bağış Takdimi'ne katıldı. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve çok sayıda sektör temsilcisinin katıldığı toplantıda konuşan Bakan Soylu, yaklaşık iki yıldır Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde birbirinden farklı afetlerle karşı karşıya kalındığını dile getirerek, "Bir elin nesi var iki elin sesi var. Size bir rakam vereceğim. Yıl 1950. Dünyada şehirlerde yaşayan insanların toplamı 750 milyon kişi. Yıl 2018. Dünyada şehirlerde yaşayan insanların toplamı 4.2 milyar. Şu anda şehirlerde yaşayan insanların toplam oranı yüzde 55. 2050 yılında yüzde 68. Yani dünya büyük bir hızla şehirleşmeye doğru koşarak ilerliyor. Bütün dünyada insanoğlunun varlığı binlerce yıla dayanıyor. Ancak son 65-70 yılda bambaşka bir hızlı ilerleme ile karşı karşıyayız" diye konuştu.

Türkiye'nin bütün belediyelerinden ve illerinden araçların afet bölgelerine geldiğini ifade eden Bakan Soylu, "Kimisi kukası, kimisi diğer kombine araçları, kimisi mahalle mahalle, ev ev hem kullanma suyu hem de içme suyu sağladı. Bir insanın bir ayağı çukurda olsa, karar almakta da zorlanır. En kötü iş belirsizliktir. Ama öyle güçlü bir devletimiz, öyle güçlü bir yardımsever ağımız, her zaman sırtımızı dayayacağımız odalar ve borsalardan esnaf teşkilatlarına kadar, milletimize kadar o kadar güçlü bir yapımız var ki adım atmakta, karar vermekte zorlanmıyoruz" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Toplam şu ana kadar 961 milyon 351 bin liralık bir yardım toplandı. Bunlar, 30 milyon dolar Katar'ın bir katkısı var. 10 milyon dolar Kuveyt gönderdi. 200 milyon liranın üzerinde Organize Sanayi Bölgeleri gönderdi."

Konuşmalarından ardından Bakan Soylu, Hisarcıklıoğlu'na Sel ve Yangın Bağış Plaketi'ni takdim etti.

Son dakika haberi! Bakan Soylu: Bir insanın bir ayağı çukurda olsa, karar almakta da zorlanır ama biz zorlanmıyoruz
Son dakika haberi! Bakan Soylu: Bir insanın bir ayağı çukurda olsa, karar almakta da zorlanır ama biz zorlanmıyoruz
Son dakika haberi! Bakan Soylu: Bir insanın bir ayağı çukurda olsa, karar almakta da zorlanır ama biz zorlanmıyoruz
Son dakika haberi! Bakan Soylu: Bir insanın bir ayağı çukurda olsa, karar almakta da zorlanır ama biz zorlanmıyoruz

Süleyman Soylu, Türkiye, Esnaf, Sel, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Bakan Soylu: 'Bir insanın bir ayağı çukurda olsa, karar almakta da zorlanır ama biz zorlanmıyoruz' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Bakan Soylu: "Bir insanın bir ayağı çukurda olsa, karar almakta da zorlanır ama biz zorlanmıyoruz" - Son Dakika
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