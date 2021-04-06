Bakan Soylu: Birilerinin küçük kafalarına uyup geriye gidemeyiz (2) - Son Dakika

Bakan Soylu: Birilerinin küçük kafalarına uyup geriye gidemeyiz (2)

06.04.2021 19:29
Bakan Soylu: Birilerinin küçük kafalarına uyup geriye gidemeyiz (2), System.String[]

'SINIRDA 7,5 MİLYON GÖÇMEN VAR'İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Merkezi'nde, Mehmet Akif İnan Vakfı, Türkiye Diyanet Vakfı ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) iş birliğinde İdlib'te inşa edilecek 400 konut, 18 derslikli okul,...

'SINIRDA 7,5 MİLYON GÖÇMEN VAR'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Merkezi'nde, Mehmet Akif İnan Vakfı, Türkiye Diyanet Vakfı ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) iş birliğinde İdlib'te inşa edilecek 400 konut, 18 derslikli okul, 300 kişilik cami inşaatı için düzenlenen 'Bir Aradayız İdlib'in Yanındayız' programına katıldı. Bakan Soylu, Türkiye sınırında 7,5 milyon göçmen bulunduğunu ve buradaki istikrarsızlığın, sefaletin ve başı boşluğun Türkiye'ye de yansıdığını belirterek, bu hayırlı işin içinde olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

'PISIRIK PISIRIK YAŞAMIŞLARDIR'

Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde yaptıkları hizmetleri anlatan Soylu, 104 emekli amiralin bildiri yayımlamasıyla ilgili, "O bildiriyi yayınların aklından Doğu Akdeniz hiçbir zaman geçmemiştir. Cesaret de edemezler. Akıllarından geçerse efendileri onlara döner 'siz neyi düşünüyorsunuz' diye sorgularlar ve yargılarlar diye pısırık pısırık yaşamışlardır" dedi.

Gelecek nesillere sorunsuz bir ülke bırakmak istediklerini ifade eden Soylu, "Değil darbe yapmaya kalkmak, bunu zihninden geçirenlere bile tarihin en büyük cezasını vermezsek, bu millet bize, 'sizden bir şey olmaz' desin. Bu tip düşünceye karşı ve darbeye karşı tüm milletimiz sıfır tolerans içinde olmalıdır. Her türlü eleştirileri ortaya koyalım, heyecanımızı umudumuzu. Ama şunu söyleyelim, her darbe bu ülkeyi geriye götürmüştür. Esas itibariyle ardından büyük tavizler verilmek zorunda kalınmıştır. Bu tavizler sırtımızda büyük kamburdur. Biz bu kambura rağmen büyüyoruz. Gelecek nesillerimiz hiç endişe etmesinler onlara bir kambur bırakmayacağız, dümdüz yollar bırakacağız" diye konuştu.

Görüntü dökümü

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Bakan Soylu'nun konuşması

Genel ve detay

Haber- Kamera: Buğra OLAÇ- Onur Can KANKAL/ANKARA,


Bakan Soylu: Birilerinin küçük kafalarına uyup geriye gidemeyiz (2)
Bakan Soylu: Birilerinin küçük kafalarına uyup geriye gidemeyiz (2)
Bakan Soylu: Birilerinin küçük kafalarına uyup geriye gidemeyiz (2)

Türkiye Diyanet Vakfı, Süleyman Soylu, Memur Sen, İdlib, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Bakan Soylu: Birilerinin küçük kafalarına uyup geriye gidemeyiz (2) - Son Dakika


Son Dakika

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