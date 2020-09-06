Bakan Soylu: Bitlis'te 6 terörist etkisiz hale getirildi (2) - Son Dakika

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı'nca operasyonla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Bitlis Sehi Ormanlarında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) birlikleri ve Jandarma Silahlı İnsansız Hava Aracı (JİHA), Atak Helikopteri desteği ile gerçekleştirilen operasyonda, 6 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir" denildi. Bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.