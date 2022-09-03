Bakan Soylu: "Biz içimizde gözyaşımızı dökelim ama artık anneler ağlamasınlar"
"Terör örgütü yakın zamanda Türkiye'de bitecek ama sadece o bize yetmez. Etrafımızdaki coğrafyadan söküp atmalıyız. ABD'yi söküp atmalıyız"
-"Bu anneler, babalar ne diyorsa ben emirlerine amade oldum"
-"Cumhurbaşkanımız zihnen, kalben gönül olarak bize talimatlandırdı. Bu eylemi, bu duruşu kirletmeye çalışıyorlar"
-"Biz içimizde gözyaşımızı dökelim ama artık anneler ağlamasınlar. Elimizden geleni yapıyoruz. Tek tek çocuklarıyla buluşmalarını istiyoruz"
DİYARBAKIR - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da önemli açıklamalarda bulundu.
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