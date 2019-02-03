Son Dakika Haberleri: Bakan Soylu: " Bize İnsansız Hava Aracı Lazımdı, Oturduk Kendimiz Yaptık"

Bakan Soylu: " Bize İnsansız Hava Aracı Lazımdı, Oturduk Kendimiz Yaptık"

1 saat önce

- Salondan detaylar İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kürsüye çıkması Bakan Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sincan Belediyesi Kültür Evi'nde düzenlenen STK Temsilcileri ve Muhtarlar buluşması programına katıldı.

- Salondan detaylar
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kürsüye çıkması
Bakan Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sincan Belediyesi Kültür Evi'nde düzenlenen STK Temsilcileri ve Muhtarlar buluşması programına katıldı.

Türkiye'de 2002'den bu yana altyapıyı, havalimanlarını, yolları, hastaneleri ve ekonomiyi ayağa kaldırdıklarını vurgulayan Soylu, "Bize insansız hava aracı lazımdı, oturduk kendimiz yaptık. Yerli ve milli savunma sanayi lazımdı, oturduk kurduk. Bizim mühendisimiz ve evlatlarımız yapıyorlar hem de en iyisini. Kimseye muhtaç değiliz, kimseye el açmıyoruz." ifadelerini kullandı.

Terörle mücadele

İçişleri Bakanı Soylu, terörle mücadele operasyonlarının da kararlılıkla sürdüğüne dikkati çekti.

"Dağlarda 15 bin terörist vardı, bugün bir hamlede gırtlaklarını sıkabileceğimiz 700 tanesi kaldı, fare gibi kaçıyorlar." diyen Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sadece burada değil Irak'ın kuzeyinde bizimkiler kaplan gibi üzerlerine sıçrarlar. Sadece orada değil Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerinde, etrafımızdaki coğrafyada bize tehdit oluşturmaya çalışan ne varsa bir strateji değişikliğiyle 'terörü yerinde yok etme prensibi' ile öyle onlar hücum ettiği zaman değil kesintisiz bir operasyon anlayışıyla terörü dize getirmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 11:52 Kaynak: AA

Sincan Belediyesi, İnsansız Hava Aracı, Süleyman Soylu, Güncel
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