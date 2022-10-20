İçişleri Bakanı Soylu, Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı Toplantısı'nda konuştu: (2)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu devleti bir çadır devleti haline getirmek isteyenlere, birilerinin müstemlekesi yapmak isteyenlere, müsaade etmediniz." dedi.

Soylu, Muğla'nın Fethiye ilçesindeki bir otelde düzenlenen, Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığının 2022 Yılı İnceleme ve Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Yunanistan'a göçte uyguladığı şiddet konusunda tek söz söyleyemeyenlerin, kendi ordularına yapılan iftiraya da sessiz kalacaklarına hep birlikte şahitlik edeceklerini belirtti.

Yunanistan'ın yaptığı geri itme zulmünün "çiğ bir devlet olmasından kaynaklandığını" belirten Soylu, şöyle konuştu:

"Kolluk birimlerimiz, ordumuz, bu ülkenin bayrağını, toprağını, özgürlüğünü korur ama sizlerin omuzlarında da bu devletin geleneğini, tarihi, aklı, karakteri koruma yükümlülüğü vardır. Sizler ve sizden öncekiler bugüne kadar sebat ettiniz, nöbet yerini terk etmediniz. FETÖ gibi ihanet çetelerine rağmen vesayet akıllarına rağmen terk etmediniz. Bu devleti bir çadır devleti haline getirmek isteyenlere birilerinin müstemlekesi yapmak isteyenlere, müsaade etmediniz. 17-25 Aralık ve 15 Temmuz süreçlerinde bu devlet geleneği FETÖ'nün saldırısına maruz kalmışken, Mülkiye Teftiş Kurulumuz ağır bir sorumluluk yüklenmiştir. FETÖ ile mücadele kapsamında, İçişleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşlardaki 473 soruşturma sonucunda, 27 bin 166 personel hakkında düzenlenen 1993 raporda mülkiye müfettişlerimizin imzası vardır. Zor bir dönemdi, fedakarlık gerektiren bir dönemdi ve bu kurum bu fedakarlığı hakkıyla yerine getirmiştir. Allah sizlerden razı olsun. Sizlerin her birine tek tek teşekkür etmek istiyorum. Halihazırda 177 mülkiye müfettişimiz var. Bu kurumun sayısının artırılması kolay değil. Bir mülkiye müfettişinin yetişmesi meslekte pişmesi zaman ve emek isteyen bir meseledir."

Soylu, mülkiye müfettişliğinin başından itibaren usta çırak alışkanlığını devam ettiren bir meslek olduğunu ifade etti.

15 Temmuz süreci öncesi ve sonrasındaki görev yoğunluğu yaşandığını belirten Soylu, bu yıl 56 mülkiye müfettişinin 271 teftişi gerçekleştirdiğini ve teftişler sonucunda 273 rapor düzenlendiğini bildirdi.

Amaçlarının sadece ceza vermek olmadığını, rehberliğin de en önemli görevleri arasında bulunduğunu belirten Soylu, şunları kaydetti:

"En iyi, doğru, güzel, iyi uygulama örneklerini bir vesile ile ifade etmeye yönelik bir rehberlik, bir tecrübeyi, bilgiyi, deneyimi ortaya koyan anlayışın ta kendisidir. Terör örgütünün talimatlarıyla yönetilen belediyelerde hep beraber bunu gördük. Yine orada da büyük bir gayret ortaya koydunuz. Türk devletinin, bu milletin karşı karşıya kaldığı büyük bir tehlikeden o belediyelerimizi, mağdur ettiği vatandaşlarımızı koruduk. Yani vergi verecek ama hizmet alamayacak vatandaşlarımız. Hizmet nereye gidecek? Para nereye gidecek? Dağa ve terör örgütüne doğru gidecek. Burada da Mülkiye Teftiş Kurulu'nun ortaya koymuş olduğu büyük kararlılık hepimiz açısından önem taşımaktadır. Bütün bunlarla birlikte ortaya konulan adımlar takdire değerdir. Keza yenilikçi adımlar var. Özellikle 2019 yılında başladığımız Kolluk Gözetim Komisyonu var. Mülkiye Teftiş Kurulu'nun sekreterliğini yürüttüğü Kolluk Gözetim Komisyonu'nun faaliyete geçmesiyle birlikte kolluk personeli hakkındaki şikayetler kayıt altına alınmaya ve izlenmeye başlanmıştır. Bu kapsamda merkezi kayıt sistemine yaklaşık 196 bin kolluk personeli hakkında 146 bin başvuru kaydı yapılmış. Bakanlık birimlerimizin özellikle stratejik planlarımıza mevzuata uygun çalışmalarını temin etmek için personel intiharından uyuşturucuyla mücadeleye, kadına yönelik şiddetten otoyollarda hız kontrolüne kadar pek çok konuda inceleme ve araştırma çalışmaları yürütülmüştür."

(Sürecek)