Bakan Soylu: "Bizim helikopterlerimizin yüzde 90'ından çoğu gece görüşlüdür" - Son Dakika
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Bakan Soylu: "Bizim helikopterlerimizin yüzde 90'ından çoğu gece görüşlüdür"

25.06.2022 12:15

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Marmaris'teki yangın sahasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu (6)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Marmaris'teki yangın sahasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu (6)

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Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Marmaris, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Soylu: 'Bizim helikopterlerimizin yüzde 90'ından çoğu gece görüşlüdür' - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Bakan Soylu: "Bizim helikopterlerimizin yüzde 90'ından çoğu gece görüşlüdür" - Son Dakika
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