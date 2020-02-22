Bakan Soylu: "Bizim inancımız, geleneğimiz, göreneğimiz ümitsizliği ortadan kaldırmıştır" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Soylu: 'Bizim inancımız, geleneğimiz, göreneğimiz ümitsizliği ortadan kaldırmıştır' - Son Dakika

Bakan Soylu: "Bizim inancımız, geleneğimiz, göreneğimiz ümitsizliği ortadan kaldırmıştır"

11 dakika önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun salona gelişi Bakan Süleyman Soylu'nun salondakilerle selamlaşması Bakan Süleyman Soylu'nun konuşması TUNCELİ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli'de AK Parti Siyaset Akademisi 19. Dönem programına katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun salona gelişi

Bakan Süleyman Soylu'nun salondakilerle selamlaşması

Bakan Süleyman Soylu'nun konuşması TUNCELİ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli'de AK Parti Siyaset Akademisi 19. Dönem programına katıldı. (1)

Bakan Soylu: Bizim inancımız, geleneğimiz, göreneğimiz ümitsizliği ortadan kaldırmıştır

Süleyman Soylu, AK Parti, Tunceli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 02:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Polislerin çalışma şartlarında iyileştirme yapıldı! Evlilik yıl dönümünde izin kullanacaklar
Bakan Soylu, otobüs firmalarını uyardı: Ya kurala uyarlar ya da 3 ayda bir güvensiz otobüs şirketlerini açıklarız Karşılıksız çek suçuna düzenleme geliyor! Hapis yerine 'çalış-öde' modeli uygulanacak Son dakika: Maktule Ceren Damar için çirkin ifadeler kullanan sanık avukatı Vahit Bıçak hakkında soruşturma

Son Dakika Haberleri
15:06 Defne Samyeli, kameramanın ayağını ezdi
14:56 Hadise, aşk yaşadığı Kaan Yıldırım'ın köpeğiyle çektiği fotoğrafını Instagram'dan sildi
14:35 Haktan, Bursa'da sahneye çıktı
14:29 Şarkıcı Mr. Jade, son klibindeki imajıyla George Clooney'e benzetildi
14:20 Radyo D'den Suriye'ye yardım köprüsü!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2020 15:08:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Soylu: "Bizim inancımız, geleneğimiz, göreneğimiz ümitsizliği ortadan kaldırmıştır" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]