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Bakan Soylu: "Bizim inancımız, geleneğimiz, göreneğimiz ümitsizliği ortadan kaldırmıştır"
11 dakika önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun salona gelişi Bakan Süleyman Soylu'nun salondakilerle selamlaşması Bakan Süleyman Soylu'nun konuşması TUNCELİ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli'de AK Parti Siyaset Akademisi 19. Dönem programına katıldı. Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 02:56 Kaynak: AA
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