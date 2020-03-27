Son Dakika › Güncel › Bakan Soylu: 'Bu akşam bir tedbir daha getireceğiz. - Son Dakika
Bakan Soylu: "Bu akşam bir tedbir daha getireceğiz.
6 saat önce
Bakan Soylu: "Bu akşam bir tedbir daha getireceğiz.
Bakan Soylu: "Bu akşam bir tedbir daha getireceğiz. Tüm seyahatlerinin bir birileriyle otobüs seyahatlerini tamamen kısıtlıyoruz. İznin dışında otobüs seyahatlerini kısıtlamak için çalışıyoruz. Tüm otogarlardaki otobüs seyahatleriyle ilgili izne bağlı olmadan, mücbir sebep olmadan, emniyet jandarma olacak, zorunlu sebep olmadan sefer yaptırmayacağız." - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 07:19 Kaynak: İHA
Son Dakika Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakım ünitelerinde yüzde 62-63 oranında doluluk var Türkiye'deki koronavirüs vakaları neden il il açıklanmadı? Sağlık Bakanı yanıtladı Sağlık Bakanı Koca, yeni koronavirüs vakalarının açıklanacağı siteyi paylaştı Sağlık Bakanı Koca, genç sağlıkçı Dilek Tahtalı'nın vefat nedenini detaylarıyla anlattı