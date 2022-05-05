Bakan Soylu: Bu bayram can kaybı oranı yüzde 61 azaldı (2) - Son Dakika
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Bakan Soylu: Bu bayram can kaybı oranı yüzde 61 azaldı (2)

05.05.2022 11:31
Bakan Soylu: Bu bayram can kaybı oranı yüzde 61 azaldı (2)

BAYRAM TATİLİNDE 30 CAN KAYBI YAŞANDIİçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada ise bayram nedeniyle alınan yoğun trafik tedbirleri ve 'Bayramınız Kemerli Olsun' kampanyası sonucunda geçen yıllara oranla ölümlü trafik kazalarında düşüş yaşandığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:...

BAYRAM TATİLİNDE 30 CAN KAYBI YAŞANDI

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada ise bayram nedeniyle alınan yoğun trafik tedbirleri ve 'Bayramınız Kemerli Olsun' kampanyası sonucunda geçen yıllara oranla ölümlü trafik kazalarında düşüş yaşandığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:  "Son 10 yılda bayram tatil süresi 5 gün olan Ramazan Bayramı tatilleri kıyaslandığında bu yıl, kaza sayısında yüzde 37, ölümlü kazalarda yüzde 55, kazalara bağlı can kaybı sayısında  yüzde 61, yaralı sayısında ise yüzde 47 azalış görüldü. 30 Nisan- 4 Mayıs tarihleri arasındaki 5 günlük Ramazan Bayramı tatilinde 18 ilde 27 ölümlü trafik kazasında 30 can kaybı yaşandı. Bayram tatili sona ermesine rağmen emniyet ve jandarma ekiplerimiz hafta sonuna kadar denetimlerine devam edecek. Güvenlik trafik için vatandaşlarımızdan yasal hız sınırına uymalarını, seyir halindeyken cep telefonu kullanmamalarını rica ediyoruz"  .


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İçişleri Bakanlığı, Ramazan Bayramı, Bayram, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Soylu: Bu bayram can kaybı oranı yüzde 61 azaldı (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Soylu: Bu bayram can kaybı oranı yüzde 61 azaldı (2) - Son Dakika
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