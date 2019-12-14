Bakan Soylu: Bu bütçe, Diyarbakır annelerinin bütçesidir - Son Dakika
Son Dakika Politika Bakan Soylu: Bu bütçe, Diyarbakır annelerinin bütçesidir - Son Dakika

Bakan Soylu: Bu bütçe, Diyarbakır annelerinin bütçesidir

6 saat önce

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, bütçe görüşmeleri sırasında HDP'li milletvekilleriyle tartıştı.

Bakan Soylu: Bu bütçe, Diyarbakır annelerinin bütçesidir, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, bütçe görüşmeleri sırasında HDP'li milletvekilleriyle tartıştı. 'Savaş bütçesi' eleştirisine tepki gösteren Soylu, "Bu bir savaş bütçesi değildir. Bu bütçe Diyarbakır annelerinin bütçesidir. Ben, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası kitabı okurum. PKK tüzüğü okumam" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda, İçişleri Bakanlığı'nın 2020 bütçesi görüşmelerinde Bakan Soylu ile HDP'li vekiller arasında tartışma yaşandı. Hazırlanan bütçenin, savaş bütçesi olduğu şeklindeki söyleme tepki gösteren Bakan Soylu, "Bu bir savaş bütçesi değildir. Bu bütçe, Diyarbakır annelerinin bütçesidir. Ben Türkiye Cumhuriyeti Anayasası kitabını okurum. PKK tüzüğünü okumam" dedi. Soylu'nun HDP'ye yönelik sözleri sonrası, tansiyon yükseldi. Kayyum atanan HDP'li belediyelere değinen Soylu, görevden alınan belediye başkanlarının halk tarafından seçildiği söylemlerini hatırlatarak, "Dikkatinizi çekerim, bu belediye başkanları toplamda 286 yıl hapis cezası aldı" dedi.

Türkiye'nin güvenlik meselesine sadece PKK ekseninden bakmadığını kaydeden Soylu, şöyle konuştu:

"Türkiye kendi milli politikasını üreten yeni bir anlayış benimsemiştir. Türkiye bugün savunma sanayide ihracatçı ülke konumuna geldiyse, 15 Temmuz darbesini püskürtüp, hemen arkasından Fırat Kalkanı Harekatı'nı yaptıysa, bunun peşine Zeytin Dalı Harekatı'yla Afrin'e girerek, PKK YPG'nin terör koridoruna  darbeyi vurmuştur. Pençe'yi başlatarak Kandil'e odaklandı. Barış Pınarı Harekatı'yla PKK/YPG hayallerini söndürdü. Türkiye ayakları üzerinde duran bir ülke haline geldi."


Halkların Demokratik Partisi, Süleyman Soylu, Diyarbakır, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 10:49 Kaynak: DHA
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