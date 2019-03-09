Son Dakika Haberleri: Bakan Soylu: Bu Coğrafyanın Kararları Sadece Kendimizi İlgilendirmiyor

Bakan Soylu: Bu Coğrafyanın Kararları Sadece Kendimizi İlgilendirmiyor

51 dakika önce

- Salondan görüntüler İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması İSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Beykoz'da "Karadenizli Derneklerle Kahvaltı" programında konuştu.

- Salondan görüntüler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması İSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Beykoz'da "Karadenizli Derneklerle Kahvaltı" programında konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 12:03 Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Beykoz, Güncel
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