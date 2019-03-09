Bakan Soylu: Bu Coğrafyanın Kararları Sadece Kendimizi İlgilendirmiyor
51 dakika önce
- Salondan görüntüler İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması İSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Beykoz'da "Karadenizli Derneklerle Kahvaltı" programında konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 12:03 Kaynak: AA
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