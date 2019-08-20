Son Dakika Haberleri: Bakan Soylu: "Bu gece Türkiye'nin önemli bir merkezine giden bombayı Şanlıurfa'da yakaladık"
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Bakan Soylu: "Bu gece Türkiye'nin önemli bir merkezine giden bombayı Şanlıurfa'da yakaladık"

1 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Biz bu gece Türkiye'nin önemli bir merkezine giden bombayı Şanlıurfa'da yakaladık, bundan bir hafta önce, onun dört katı büyüklüğünde bomba yakaladık" dedi.

Bakan Soylu:
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Biz bu gece Türkiye'nin önemli bir merkezine giden bombayı Şanlıurfa'da yakaladık, bundan bir hafta önce, onun dört katı büyüklüğünde bomba yakaladık" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Habertürk TV'de düzenlenen bir programa katılarak, gündeme ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, Türkiye'nin önemli kentine giden bombayı yakalandıklarını söyleyerek, "Biz bu gece Türkiye'nin önemli bir merkezine giden bombayı Şanlıurfa'da yakaladık, bundan bir hafta önce, onun dört katı büyüklüğünde bomba yakaladık. DEAŞ talimatı gruplarınızı küçülteceksiniz diyor. PKK talimat aynı, grupları küçülteceksiniz, vur kaç yapacaksınız, ekonomik turistik şehirlerin merkezinde eylem yapacaksınız. Biz bunlara imkan sağlarsak, iltisaklı irtibatlılarına imkan sağlarsak Türkiye'nin geçmiş dönemde yaşandığını tekrar yaşarız" dedi.

"Bizim kırsalda bitirdiğimiz MLKP ile Amerikalılar görüştü"

Amerika'nın MLKP'yle görüştüğünü bildiklerini söyleyerek konuşmasını sürdüren Bakan Soylu, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti bugün güçlüdür. ABD niçin orada? Çok yakın zamanda bundan 14 gün önce, Suriye'nin bir tarafında bizim kırsalda bitirdiğimiz MLKP ile Amerikalılar görüştü" diye konuştu. - İSTANBUL
Şanlıurfa, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 11:22 Kaynak: İHA
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