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Bakan Soylu: "Bu geceden itibaren cumartesi, pazar mesire alanları ören yerleri ormanlar piknik...
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Bakan Soylu: "Bu geceden itibaren cumartesi, pazar mesire alanları ören yerleri ormanlar piknik alanları sahil kenarları yürümek koşmak spor yapmak dahil olmak üzere balık tutmak dahil olmak üzere yasaklıyoruz.
Bakan Soylu: "Bu geceden itibaren cumartesi, pazar mesire alanları ören yerleri ormanlar piknik alanları sahil kenarları yürümek koşmak spor yapmak dahil olmak üzere balık tutmak dahil olmak üzere yasaklıyoruz. Tüm Türkiye'de bu geceden itibaren geçerli. Pazartesiden itibaren ilgili valiler isterlerse kendilerine bu yasağı yayabilecekler. Cumartesi pazar özellikle yasaklanacak. Komşu ülkelerden bir tanesi ikinci yükselişini bu tip bir tatil beldesi etrafından oluşan süreçte haftasonu gitmesinden kaynaklı yayılmadan dolayı uyarıyorlar." - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 07:30 Kaynak: İHA
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