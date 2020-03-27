Son Dakika › Güncel › Bakan Soylu: 'Bu geceden itibaren tüm Türkiye'de geçerli olmak üzere, cumartesi-pazar, piknik... - Son Dakika
Bakan Soylu: "Bu geceden itibaren tüm Türkiye'de geçerli olmak üzere, cumartesi-pazar, piknik...
6 saat önce
Bakan Soylu: "Bu geceden itibaren tüm Türkiye'de geçerli olmak üzere, cumartesi-pazar, piknik alanları, ormanlar ve sahil kenarları yasaklanacak.
Bakan Soylu: "Bu geceden itibaren tüm Türkiye'de geçerli olmak üzere, cumartesi-pazar, piknik alanları, ormanlar ve sahil kenarları yasaklanacak."
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 07:28 Kaynak: AA
Son Dakika Milli basketbolcu Cedi Osman Amerika'dan çağrı yaptı: Lütfen evde kalın Koronavirüs Türkiye'ye böyle yayıldı! İşte adım adım Covid-19'un rotası Sağlık Bakanı Koca, yeni koronavirüs vakalarının açıklanacağı siteyi paylaştı KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, koronavirüs salgını nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi