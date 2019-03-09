Bakan Soylu: Bugün Doğu ve Güneydoğu'da 24 Saat Huzur Var
55 dakika önce
- Programdan görüntüler İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması İSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Paşabahçe Meydanında vatandaşlara hitap etti.
- Programdan görüntüler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması İSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Paşabahçe Meydanında vatandaşlara hitap etti.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 03:09 Kaynak: AA
Akşener'den, Erdoğan'ın "Cezaevi Yoluna Düşebilirsin" Sözlerine Yanıt: Tehdit mi Ediyorsun, Hodri Meydan
Binali Yıldırım: Beylikdüzü'ne Metro Gelecek
Bakan Kurum: TOKİ'nin Konutlarına Gelen Talep Sayısı 3 Günde 25 Bini Aştı
PUBG Oyunu İçin 2 Milyon Dolar Ödüllü Turnuva Düzenleniyor