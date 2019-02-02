Bakan Soylu: "Bugün Ekonomik Olarak Ne Kadar Saldırırlarsa Saldırsınlar, Ayakta Duran, Pes Etmeyen,...
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Keçiören'de muhtarlarla bir araya geldi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Keçiören'de muhtarlarla bir araya geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 12:31 Kaynak: AA
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