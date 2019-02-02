Son Dakika Haberleri: Bakan Soylu: "Bugün Ekonomik Olarak Ne Kadar Saldırırlarsa Saldırsınlar, Ayakta Duran, Pes Etmeyen,...

Bakan Soylu: "Bugün Ekonomik Olarak Ne Kadar Saldırırlarsa Saldırsınlar, Ayakta Duran, Pes Etmeyen,...

3 dakika önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Keçiören'de muhtarlarla bir araya geldi.

Bakan Soylu:
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Keçiören'de muhtarlarla bir araya geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 12:31 Kaynak: AA

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