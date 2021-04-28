Bakan Soylu: Bugün İstanbul polisi çok önemli bir katliamı engellemiştir (1) - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Bugün İstanbul polisi çok önemli bir katliamı engellemiştir. PKK mensupları İstanbul'a 5 kilogramlık patlayıcı getirdi. Patlayıcıyı tespit ettiler. Bunları yerleştirenleri de yakaladılar. Patlayıcıyı da patlamadan etkisiz hale getirdiler" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı bir canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Başkanlığı'nda (GAMER) düzenlenen röportajda konuşan Soylu, Diyarbakır Anneleri'nin evlat nöbetine ilişkin yeni bir gelişmenin yaşandığını belirterek, "Uzun zamandır Türkiye'nin takip ettiği Diyarbakır Anneleri'nde yarın 25'inci buluşma gerçekleşecek. Bu buluşmada Bayram ve Fatma Yetkin evladıyla buluşacak. 15 yaşında çocuklarını kaçırıyorlar. Götürünce anne ve baba, Şenyayla kırsalına gidiyor. Terör örgütünü orada buluyorlar ve terör örgütüne 'evladımızı ver' diyorlar. 'Bu işi soruşturma, peşini bırak. Yoksa seni fena ederiz' diyorlar. Yıllar geçiyor ve Diyarbakır'da HDP binasının önünde, birçok annenin evladının kaçırılmasına ve çeşitli nedenlerle terör örgütüne katılmasına neden olan HDP binası önünde terör örgütüne meydan okudular. Evlatları da ikna çalışmaları sonucu bugün teslim olan 6 kişiden biri oldu" ifadelerini kullandı.

'İKNA ÇALIŞMALARIMIZ PKK'YI TUZ RUHUNUN ERİTTİĞİ GİBİ ERİTİYOR'Bakan Soylu, ikna çalışmalarının önemine vurgu yaparak, "İkna çalışmalarımız PKK'yı tuz ruhunun erittiği gibi eritiyor. Terör örgütünün kendi içindeki hareket kabiliyetini tamamen ortadan kaldırıyor. Şu anda elimizde bulunan 'kırmızı liste' den birisinin yaklaşık 17- 18 gündür ifadesini alıyoruz. Terör örgütünün diğer devletlerle ilişkilerini, kimlerin eğitim verdiğini, istihbarı yapısının nasıl olduğunu, dost bildiklerimizin nasıl ihanet ettiğini, arkamızdan hangi kumpasları çevirdiklerini ve terör örgütünün içsel ilişkilerinin nasıl geliştiğini ifade edeceğim. İkna meselesine gelirsek, bu işin eğitimi, kitabı, adanmış insanları var. İnanın ki bu yıl terör örgütüne toplam katılan sayısı Türkiye'den ve Türk olup da dışarıdaki ülkelerden, 2'si Almanya , 1'i İsveç , 2'si Yunanistan , 5 de Türkiye'den toplam 10. Bizim bu yıl ikna ila beraber Türkiye'ye getirdiğimiz sayı 63" ifadelerini kullandı.'OTOGARDA PATLAMAK ÜZERE YAKALANDI, KATLİAM ENGELLENDİ'Soylu, bugün İstanbul'da polisin dikkati sonucu otogarda patlamanın önüne geçildiğini söyledi. Büyük bir katliamın önüne geçildiğini söyleyen Soylu, şöyle konuştu:

"Bugün İstanbul polisi çok önemli bir katliamı engellemiştir. Emniyet İstihbaratımıza, İstanbul polisimize ayrıca teşekkür ederim. Türkiye'nin bu konularda geçmişte canını yakanlar yine yakabileceklerini düşünmüşler ama buna müsaade edilmedi. PKK mensupları İstanbul'a 5 kilogramlık patlayıcı getirdi. Polisimizin otogardaki dikkatli takibi sonucu ve istihbaratımızın bu konudaki keskin hafızası sonucu bir aracın altına yerleştirilen 5 kilogramlık patlayıcıyı tespit ettiler. Bunları yerleştirenleri de yakaladılar. Patlayıcıyı da patlamadan etkisiz hale getirdiler. Otogarda patlamak üzere yakalandı. Büyük bir operasyondu, Allah muhafaza bu kapanmadan önce bizi etkileyebilecek bir operasyondu. Bugün öğleden sonra böyle bir operasyonu arkadaşlarımız gerçekleştirdi. Bize yönelik bu tip bir istihbarat vardı. Bu istihbaratların her birini takip ederiz. Buna yönelik tüm tedbirlerimiz attırılmıştı. Bayramla, kapanmayla ilgili de özellikle otogardaki tedbirlerimiz attırılmıştı. Arkadaşlarımız o konuda hassasiyetle birlikte şüpheli hareketlerini gördükleri ve endişelendikleri, kamerayla takibini yaptıkları sonucu da böyle yakaladıkları bir operasyonu tamamladı. Gözaltında 2 kişi var bu artar, kaçırmayız."

Haber: Caner ÜNVER/ ANKARA,