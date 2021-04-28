Bakan Soylu: Bugün İstanbul polisi çok önemli bir katliamı engellemiştir (1) - Son Dakika

Bakan Soylu: Bugün İstanbul polisi çok önemli bir katliamı engellemiştir (1)

28.04.2021 22:44
Bakan Soylu: Bugün İstanbul polisi çok önemli bir katliamı engellemiştir (1), System.String[]

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Bugün İstanbul polisi çok önemli bir katliamı engellemiştir.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Bugün İstanbul polisi çok önemli bir katliamı engellemiştir. PKK mensupları İstanbul'a 5 kilogramlık patlayıcı getirdi. Patlayıcıyı tespit ettiler. Bunları yerleştirenleri de yakaladılar. Patlayıcıyı da patlamadan etkisiz hale getirdiler" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı bir canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Başkanlığı'nda (GAMER) düzenlenen röportajda konuşan Soylu, Diyarbakır Anneleri'nin evlat nöbetine ilişkin yeni bir gelişmenin yaşandığını belirterek, "Uzun zamandır Türkiye'nin takip ettiği Diyarbakır Anneleri'nde yarın 25'inci buluşma gerçekleşecek. Bu buluşmada Bayram ve Fatma Yetkin evladıyla buluşacak. 15 yaşında çocuklarını kaçırıyorlar. Götürünce anne ve baba, Şenyayla kırsalına gidiyor. Terör örgütünü orada buluyorlar ve terör örgütüne 'evladımızı ver' diyorlar. 'Bu işi soruşturma, peşini bırak. Yoksa seni fena ederiz' diyorlar. Yıllar geçiyor ve Diyarbakır'da HDP binasının önünde, birçok annenin evladının kaçırılmasına ve çeşitli nedenlerle terör örgütüne katılmasına neden olan HDP binası önünde terör örgütüne meydan okudular. Evlatları da ikna çalışmaları sonucu bugün teslim olan 6 kişiden biri oldu" ifadelerini kullandı.

'İKNA ÇALIŞMALARIMIZ PKK'YI TUZ RUHUNUN ERİTTİĞİ GİBİ ERİTİYOR'Bakan Soylu, ikna çalışmalarının önemine vurgu yaparak, "İkna çalışmalarımız PKK'yı tuz ruhunun erittiği gibi eritiyor. Terör örgütünün kendi içindeki hareket kabiliyetini tamamen ortadan kaldırıyor. Şu anda elimizde bulunan 'kırmızı liste' den birisinin yaklaşık 17- 18 gündür ifadesini alıyoruz. Terör örgütünün diğer devletlerle ilişkilerini, kimlerin eğitim verdiğini, istihbarı yapısının nasıl olduğunu, dost bildiklerimizin nasıl ihanet ettiğini, arkamızdan hangi kumpasları çevirdiklerini ve terör örgütünün içsel ilişkilerinin nasıl geliştiğini ifade edeceğim. İkna meselesine gelirsek, bu işin eğitimi, kitabı, adanmış insanları var. İnanın ki bu yıl terör örgütüne toplam katılan sayısı Türkiye'den ve Türk olup da dışarıdaki ülkelerden, 2'si Almanya, 1'i İsveç, 2'si Yunanistan, 5 de Türkiye'den toplam 10. Bizim bu yıl ikna ila beraber Türkiye'ye getirdiğimiz sayı 63" ifadelerini kullandı.'OTOGARDA PATLAMAK ÜZERE YAKALANDI, KATLİAM ENGELLENDİ'Soylu, bugün İstanbul'da polisin dikkati sonucu otogarda patlamanın önüne geçildiğini söyledi. Büyük bir katliamın önüne geçildiğini söyleyen Soylu, şöyle konuştu:

"Bugün İstanbul polisi çok önemli bir katliamı engellemiştir. Emniyet İstihbaratımıza, İstanbul polisimize ayrıca teşekkür ederim. Türkiye'nin bu konularda geçmişte canını yakanlar yine yakabileceklerini düşünmüşler ama buna müsaade edilmedi. PKK mensupları İstanbul'a 5 kilogramlık patlayıcı getirdi. Polisimizin otogardaki dikkatli takibi sonucu ve istihbaratımızın bu konudaki keskin hafızası sonucu bir aracın altına yerleştirilen 5 kilogramlık patlayıcıyı tespit ettiler. Bunları yerleştirenleri de yakaladılar. Patlayıcıyı da patlamadan etkisiz hale getirdiler. Otogarda patlamak üzere yakalandı. Büyük bir operasyondu, Allah muhafaza bu kapanmadan önce bizi etkileyebilecek bir operasyondu. Bugün öğleden sonra böyle bir operasyonu arkadaşlarımız gerçekleştirdi. Bize yönelik bu tip bir istihbarat vardı. Bu istihbaratların her birini takip ederiz. Buna yönelik tüm tedbirlerimiz attırılmıştı. Bayramla, kapanmayla ilgili de özellikle otogardaki tedbirlerimiz attırılmıştı. Arkadaşlarımız o konuda hassasiyetle birlikte şüpheli hareketlerini gördükleri ve endişelendikleri, kamerayla takibini yaptıkları sonucu da böyle yakaladıkları bir operasyonu tamamladı. Gözaltında 2 kişi var bu artar, kaçırmayız."

Haber:  Caner ÜNVER/ ANKARA,


Süleyman Soylu, İstanbul, Türkiye, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Soylu: Bugün İstanbul polisi çok önemli bir katliamı engellemiştir (1) - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Fatih Altaylı çılgına döndü: Kimsiniz ulan siz serseriler! Mafya bağlantılı pislikler Fatih Altaylı çılgına döndü: Kimsiniz ulan siz serseriler! Mafya bağlantılı pislikler Son Dakika: Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda 1 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralandı Son Dakika: Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda 1 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralandı Ay'a ilk ayak basan Apollo 11 ekibinin pilotu Michael Collins vefat etti Ay'a ilk ayak basan Apollo 11 ekibinin pilotu Michael Collins vefat etti Bakan Soylu'nun duyurduğu otogarda patlayıcının ele geçirildiği operasyon kamerada Bakan Soylu'nun duyurduğu otogarda patlayıcının ele geçirildiği operasyon kamerada Kapadokya'nın tek kadın taksicisine meslektaşlarından tehdit Kapadokya'nın tek kadın taksicisine meslektaşlarından tehdit RTÜK'ten 'Camdaki Kız' dizisindeki tartışma yaratan sahneye ceza RTÜK'ten 'Camdaki Kız' dizisindeki tartışma yaratan sahneye ceza Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı'ndan ABD'ye üstü kapalı mesaj: İncirlik Türk üssüdür, bayrağımız 24 saat gönderde çekilidir Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı'ndan ABD'ye üstü kapalı mesaj: İncirlik Türk üssüdür, bayrağımız 24 saat gönderde çekilidir Kilosu 40 bin lira! 'Dünyan en pahalı baharatı' olarak adlandırılan safranda sezon başladı Kilosu 40 bin lira! 'Dünyan en pahalı baharatı' olarak adlandırılan safranda sezon başladı
Sergen Yalçın, sıradaki rakibe gözdağı verdi: Cumartesi günü sahada görüşürüz, konuşmaya benzemez bu işler Sergen Yalçın, sıradaki rakibe gözdağı verdi: Cumartesi günü sahada görüşürüz, konuşmaya benzemez bu işler         
23:45
Josef'ten ortalığı karıştıracak sözler: Rize'ye berabere kalsın diye inanılmaz prim önerdiler Josef'ten ortalığı karıştıracak sözler: Rize'ye berabere kalsın diye inanılmaz prim önerdiler         
23:02
Ömer Bayram galibiyeti getiren arkadaşını övdü: Klasik bir Emre Akbaba golüyle kazandık Ömer Bayram galibiyeti getiren arkadaşını övdü: Klasik bir Emre Akbaba golüyle kazandık         
22:44
Son Dakika! Bakan Soylu: Thodex'te 2 milyar dolarlık bir bulgu yok, 108 milyon dolarlık bir portföy söz konusu Son Dakika! Bakan Soylu: Thodex'te 2 milyar dolarlık bir bulgu yok, 108 milyon dolarlık bir portföy söz konusu         
22:31
Son Dakika: İstanbul otogarında PKK'lıların bir aracın altına yerleştirdiği 5 kilo patlayıcı ele geçirildi, 2 kişi yakalandı Son Dakika: İstanbul otogarında PKK'lıların bir aracın altına yerleştirdiği 5 kilo patlayıcı ele geçirildi, 2 kişi yakalandı         
21:48
ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan S-400 krizini körükleyecek sözler: ABD, Türkiye'yi doğrudan uyardı ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan S-400 krizini körükleyecek sözler: ABD, Türkiye'yi doğrudan uyardı         
21:33
Koronavirüsü atlattı ama hastalık peşini bırakmadı! Genç doktorun ölümü üzüntüye boğdu Koronavirüsü atlattı ama hastalık peşini bırakmadı! Genç doktorun ölümü üzüntüye boğdu         
17:09
Canlı yayında olduğunu unutan bir öğretmen vakası daha! Eşiyle özel anlarını bütün öğrenciler izledi Canlı yayında olduğunu unutan bir öğretmen vakası daha! Eşiyle özel anlarını bütün öğrenciler izledi         
15:42
Polis memuru, Esra'yı meslektaşlarının gözü önünde vurmuş Polis memuru, Esra'yı meslektaşlarının gözü önünde vurmuş         
12:42
Tam kapanmada dikkat çeken 5 detay! Sitelerde bahçeye inmek bile yasak olacak Tam kapanmada dikkat çeken 5 detay! Sitelerde bahçeye inmek bile yasak olacak         
12:10
Ispanağın fiyatı yüzde 50 düştü, yine de tezgahta kaldı Ispanağın fiyatı yüzde 50 düştü, yine de tezgahta kaldı         
11:36
Kayınvalidesinin Kayınvalidesinin "Yılan" dediği Survivor İsmail Balaban'ın nişanlısından ilk hamle geldi         
11:27
Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taklidini yaparken şekilden şekle girdi Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taklidini yaparken şekilden şekle girdi         
10:58
Utanmazlığın böylesi! Kimseye aldırış etmeden parkta ilişkiye girdiler Utanmazlığın böylesi! Kimseye aldırış etmeden parkta ilişkiye girdiler         
10:46
728 milyon dolar mutluluk getirmedi! Trendyol'un kurucusu çift, evliliklerini noktaladı 728 milyon dolar mutluluk getirmedi! Trendyol'un kurucusu çift, evliliklerini noktaladı         
10:01
Hakemlerin işi gerçekten zor! Kulüp başkanı sahaya inip penaltıyı iptal ettirdi Hakemlerin işi gerçekten zor! Kulüp başkanı sahaya inip penaltıyı iptal ettirdi         
09:47
İsmail Balaban, annesinin nişanlısı hakkındaki sözleriyle yıkıldı! İkizi, olayın iç yüzünü anlattı İsmail Balaban, annesinin nişanlısı hakkındaki sözleriyle yıkıldı! İkizi, olayın iç yüzünü anlattı         
09:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2021 00:10:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Soylu: Bugün İstanbul polisi çok önemli bir katliamı engellemiştir (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement