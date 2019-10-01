Bakan Soylu, Bulgar mevkidaşı ile görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bulgaristan İçişleri Bakanı Mladen Marinov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Söz konusu görüşmede, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bulgar mevkidaşı ile göç konusunda karşılıklı olarak fikir alışverişinde bulunmuş olup, iki ülke arasında düzensiz göçle mücadele alanında iş birliği ve dayanışmanın güçlenerek devam etmesi yönündeki kararlılıklarını tekrar dile getirdi." ifadesine yer verildi.