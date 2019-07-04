Son Dakika Haberleri: Bakan Soylu, Bulgaristanlı mevkidaşı ile telefonda görüştü
Son Dakika Güncel Haber

Bakan Soylu, Bulgaristanlı mevkidaşı ile telefonda görüştü

1 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bulgaristan İçişleri Bakanı Mladen Marinov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakan Soylu, Bulgaristanlı mevkidaşı ile telefonda görüştü, System.String[]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bulgaristan İçişleri Bakanı Mladen Marinov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bugün gerçekleştirilen telefon görüşmesinde Bakan Soylu, Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve Zehra Sarar çiftinin evinin soyulması ile bağlantılı olan ve Bulgaristan'da yakalanan 6 kişinin iade edilmesinden ötürü Bulgar mevkidaşına ve Bulgar emniyet yetkililerine teşekkür etti. Bakan Soylu, Bulgaristan İçişleri Bakanlığının 140. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle tebrik ve iyi dileklerini de iletti. Görüşmede iki bakan ayrıca iki ülke İçişleri Bakanlıkları arasındaki işbirliğinin güçlenerek devam etmesi yönündeki kararlılıklarını tekrar dile getirdi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 03:40 Kaynak: İHA
Süleyman Soylu, Bulgaristan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Selçuk: Sosyal Çalışma Programlarına 20 bin genç merkezi kura ile yerleştirilecek Tunceli'de "leopar" görüntülendi! Görüntülerini çeken kişiye kafa atan sunucu Canan Tuğaner'in yeni adresi belli oldu Eski Devlet Bakanı Işılay Saygın, hastaneye kaldırıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.7.2019 16:48:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Soylu, Bulgaristanlı mevkidaşı ile telefonda görüştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]