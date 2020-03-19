Bakan Soylu: Bunlar Almanya, ABD mahreçli FETÖ'cülerin hesapları - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medyada sokağa çıkma yasağı ilan edileceğine ilişkin paylaşımlarla ilgili, "Bunlar ABD, Almanya mahreçli FETÖ'cülerin hesapları. Sosyal medyada bunu manipüle etmeye çalışanlara, infial haline getirmeye çalışanlara vatandaşımız müsamaha göstermesin, onları paylaşmasın" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, nöbetçi bakan uygulaması kapsamında TBMM'de milletvekilleri ile bir araya gelmeden önce gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Soylu, umreden gelenler dahil 9 bin 800 kişiye yönelik karantina uygulaması olduğunu söyleyerek, "Ve bazı yerlerden yolcular geliyor. Bu yolcuların kapattığımız ülkelere yönelik öyküleri var. Diyelim ki Rusya'dan geliyor; ama İngiltere'ye yönelik öyküleri var. Biz onları da 14 gün karantinaya alıyoruz" dedi.

'KIBRIS'A TRANSFER OLACAK YOLCU BUNLAR'

Soylu, karantina otobüsündeki yolcunun araçtan indirilmesine ilişkin de şunları söyledi:

Avrupa 'dan gelenlere yönelik bir uçak seferi konuldu ve bunlar getirildi. Buradaki temel mantığımız şuydu; gelecekler, karantinaya gidecekler, 14 gün duracaklar eğer bir hastalıkları yoksa ayrılacaklar. Bu kadar basit. Bu esnada Kıbrıs da insani bir şekilde Türkiye 'ye transferi duyunca 7 kişiyi bu çerçeve içinde Türkiye'ye göndermek istemiş. Dışişleri Bakanlığımız da 'bu olabilir' demiş ve bunu yazmışlar. Kıbrıs bizim yavru vatanımız. Bu kişiler Türkiye'ye geldiği zaman Kıbrıs'a transfer olacaklardı. Fakat oradan indikleri andan itibaren bunları da aynı karantina otobüsüne koymuşlar. Bu kadar büyük operasyonlarda bu kadar eksiklikler olabilir. Kıbrıs'a transfer olacak yolcu bunlar. Bahsedilen Güzide Sofi de öyle" dedi.

'YANLIŞ ARABAYA BİNMENİN SONUCU OLUŞAN BİR SÜREÇ'

Kendisinin olayı sosyal medyadan öğrendiğini ifade eden Bakan Soylu, "Ben Dışişleri Bakanlığı'na yapılan bu talebi ve ricayı ilk konuşmamızdan sonra bilmiyorum. Bilgi eksikliğim var burada. Kıbrıs vatandaşı olan bu kızımız o arabaya binince itiraz ediyor. 'Ben Kıbrıs'a transfer gideceğim, orada karantinaya gireceğim' diyor. Orada tartışma oluyor. Orada polis arabaları gözüküyor. 'Polisler durdurdu, aldı' deniyor. Hayır polis eskortlarımızın hepsi o karantina otobüslerini götüren eskortlar. Araba duruyor ve onu Kıbrıs uçağına yetiştirmek üzere havalimanına ait bir özel araba geliyor. Bu esnada olan oluyor ve bu sosyal medyaya yansıyor. Şöyle yansıyor: 'Evet iltimaslı bir yolcu var. Bu yolcuya ayrıcalık tanınıyor ve bu karantinaya girmeyecek'. Böyle bir şey olabilir mi? Biz bu yaygınlığı engellemek için elimizden geleni yapıyoruz. ve herkese bunu tavsiye ediyoruz. Şu anda karantinada ve Kıbrıs İçişleri Bakanımız da beni bu sabah aradı dedi ki 'Bunları göndermeniz mümkün mü?' Hayır karantinaları bitecek. Ondan sonra size göndereceğiz. Bu, tamamen yanlış bir arabaya yönlendirmenin veya binmenin sonucu oluşan bir süreç. Aslında onların şu anda Kıbrıs'ta olmaları ve orada karantina altında olmaları lazımdı. O otobüse binmeselerdi oradaki Kıbrıs uçağı transferiyle Kıbrıs'a gidip orada karantina altına alınacaklardı. Madem siz bu otobüse bindiniz, 14 gün boyunca bizim misafirimsiniz" diye konuştu.

'İNTİKAL ETMİŞ MÜLTECİ VAKA SÖZ KONUSU DEĞİL'

Bakan Soylu, Türkiye- Yunanistan sınırında bulunan mülteciler arasında koronavirüs tehdidine ilişkin soruya da "Şu ana kadar bize intikal etmiş bir mülteci vaka söz konusu değil. Aynı zamanda bu konuda biz riskli gördüklerimizi geri gönderme merkezlerimizde hemen gözetim altına aldık. Yani riskli ülkeden gelenleri hemen ayrı bir yere koyduk. Onlara diğer gözetimler nasıl yapılıyor o çerçevede bir işlem uyguluyoruz. Onun dışında şu ana kadar gelmiş değil. Gerek İran , gerek Irak , gerek Suriye sınırımızdan ciddi bir şekilde geliyor kaçak göçmen. Ama bu konuda hem tüm göç teşkilatımız hem bakanlığımız hem valilik ciddi. Onların gözetim altında olmalarının sebebi geldikleri bölgeler" dedi.

'SOSYAL MEDYADA İNFİAL YARATMAYA ÇALIŞIYORLAR'

Bakan Soylu, sosyal medyada sokağa çıkma yasağı ilan edileceğine ilişkin paylaşımlarla ilgili de şunları söyledi:

"Ülkemiz üzerine çok sayıda kötü düşünenler var. FETÖ'cüler var, PKK 'cılar var, PYD'ciler, DEAŞ'cılar var, var oğlu var. Türkiye ile ilgili en ufak bir meseleyi dezenforme etmek için ellerinden gelen her şeyi yapabiliyorlar. FETÖ'cüler, ismi belli olmayan hesaplarla sürekli bir dezenformasyon ortaya koyuyorlar. Sokağa çıkma yasağı da böyle, diğer meseleler de böyle. Bir doktorun bir motivasyon için yapmış olduğu çalışmanın bir parçasını kesip sosyal medyaya nakledip hem o doktora hem orada çalışanlara hem o önemli gayreti gösterenlere haksızlık olur. Meseleye aklımızla bakmanın doğru olacağını düşünüyorum. Arkadaşlarımızın tespitleri var, kimsenin de gözünün yaşına bakmıyoruz. Bunun önemli bir bölümü Amerika ve Almanya mahreçlidir. Yani FETÖ'cüler Amerika ve Almanya'dan Türkiye'yi bu konuda 'nasıl Türkiye bunu iyi yönetir, nasıl halk bu kadar sakin ve sağduyulu ve kurallara uyar, nasıl Almanya ve ABD'den daha iyi noktada oluruz, bu Türkiye'ye yakışmaz' diye sosyal medyada bunu manipüle etmeye çalışanlara, infial haline getirmeye çalışanlara vatandaşımız müsamaha göstermesin, onları paylaşmasın" dedi.

'KARANTİNADAN KAÇMAK DOĞRU BİR YAKLAŞIM DEĞİL'

Bakan Soylu, karantinadan kaçmak isteyenlere yönelik alınan güvenlik önlemlerine ilişkin bir soruyu da "Karantinadan kaçmak doğru bir yaklaşım değil. Biz böyle bir tabloyu istemiyoruz. Onlara biz bu hastalıkla karşı karşıya kaldıkları şeklinde bir bakış açımız yok. Tam tersine tedbir alıyoruz. Tedbir burada bizim almamız gereken en önemli süreçtir. Daha bu virüsün ortaya çıkaracağı süreçleri bilmiyoruz; ancak bugüne kadar olan bölümünü biliyoruz" diye konuştu.