Bakan Soylu şehit Gökhan Çakır'ın cenazesine katıldı - Son Dakika

25 dolarlık ürün dünyayı altüst etti! Türkiye'ye de sıçrayan krizin son kurbanı Apple oldu

Bakan Soylu şehit Gökhan Çakır'ın cenazesine katıldı

BURSA - Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Gökhan Çakır, İnegöl şehitliğine defnedildi. Törene Bakan Soylu da katıldı.

Şehit Uzman Çavuş Gökhan Çakır, memleketi Bursa'da gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. İnegöl şehitliğindeki törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı. Ailesine başsağlığı dileyen Soylu, şehidin mezarına toprak attı. Törenin sonunda Soylu, şehidin fotoğrafını, Türk bayrağını ve Kur'an-ı Kerimi teslim etti.

Okunan Kur'an-ı Kerim ve duaların ardından Soylu İnegöl'den ayrıldı.