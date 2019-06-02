Bakan Soylu, Büyük Birlik Partililerle iftarda buluştu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Muhsin Yazıcıoğlu bu dünyada sadece seda bırakmadı, dost bıraktı, sadakat diye bir çizgi bıraktı ve inanıyorum ki ortaya koyduğu sadece bugünün değil gelecekteki gençlerimizin örnek alacağı bir çizgidir.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Muhsin Yazıcıoğlu bu dünyada sadece seda bırakmadı, dost bıraktı, sadakat diye bir çizgi bıraktı ve inanıyorum ki ortaya koyduğu sadece bugünün değil gelecekteki gençlerimizin örnek alacağı bir çizgidir." dedi.

Soylu, Büyük Birlik Partisi (BBP) Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığı'nca Gopark Junior Salon'da düzenlenen iftara katıldı.

Burada konuşan Soylu, katılımcıların idrak edilen Kadir Gecesi'ni ve yaklaşan Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Memleket meselesinde kalplerinin salondakilerle aynı çarptığını belirten Soylu, Türkiye üzerinde oynanan oyunları birlikte bozduklarını ve kumpasları bozmanın mutluluğunu ve hazzını birlikte yaşadıklarını söyledi.

BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu rahmetle anan Soylu, "Bugün hala milletimizin gönlünde doğruluğun ve dürüstlüğün, memleket sevdasının, memlekete adanmışlığın timsali olan ve insanlarımızın örnek gösterirken kalbiyle, samimiyetiyle örnek gösterdiği rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu Bey'i anmadan geçmek, onun oluşturduğu çizgilerin, onun ortaya koyduğu fedakarlığın, onun anlayışını dile getirmeden değerlendirme yapmak hem doğru değildir hem de mümkün değildir." diye konuştu.

Soylu, sadece kendi arkadaşları değil, milletin büyük bir bölümünün Yazıcıoğlu'nu kendilerinden biri gibi hissettiği için anmaya devam ettiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Kolay değildir vazgeçmek, kendinden vazgeçmek. Kolay değildir, önünüze konan imkanlardan vazgeçmek. Kolay değil, birileri bu milletin etrafında bir ateş çemberi örerken, o örgüyü bütün dünyaya karşı milletiyle paylaşabilmek. Muhsin Yazıcıoğlu bu dünyada sadece seda bırakmadı, dost bıraktı, sadakat diye bir çizgi bıraktı ve inanıyorum ki ortaya koyduğu sadece bugünün değil gelecekteki gençlerimizin örnek alacağı bir çizgidir. Çünkü bu memlekette gençlerimizi yarına yetiştirirken rol modellere ihtiyacımız var. O rol modellerden bir tanesi de rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu. Rahmetli Yazıcıoğlu'nun helikopterini onu bıraktıktan sonra, biz kiralamıştık. O helikopterle ben de Trabzon'dan Bayburt ve Gümüşhane'ye gidecektim. Zannediyorum onu Yozgat'a götürüyordu. Onu orada bırakacak ve bizi alacaktı. Nasip. Karşı karşıya kaldığı hadise elbetteki milletimizin yüreğinde büyük bir acı oluşturmuştur. İnanıyorum ki milletimiz onu bıraktığı o anlayışı hem saflığıyla hem de bu ülkeye olan bağlılığıyla devam ettirecektir. Yazıcıoğlu olduğu gibi hatırlanan, bu memleketin örnek gösterilen yiğit bir evladıdır."

Soylu, Türkiye'nin birçok badireden geçtiğine dikkati çekerek, milleti badirelerden geçirmeye yönelik hazırlıkların bulunduğuna vurgu yaptı.

"Türkiye'nin ekonomisine saldırıyorlar"

"Dünyanın en kıymetli topraklarını kendimize vatan yapmışız." diyen Soylu, "Türkiye 1960'ta beklendiğinden daha güçlü güçlü adımlar attığı için darbeye götürdüler. Türkiye'yi devalüasyonla, insanlarımızı birbirine düşürmekle ve birçok dışarıdan koordine edilen olayla bu ülkeyi zayıflatmak istediler. 80 darbesinde bir fiske vurdular, bizi düşürdüler. 28 Şubat'ta giderken Türkiye'yi ekonomik krize ittiler. Türkiye'yi terörle beraber sınadılar, zayıflattılar. Mütemadiyen Türkiye'nin ekonomisine saldırıyorlar." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin terörle imtihan edilmek istendiğini anlatan Soylu, "Aynı şekilde bizi birbirimize düşürmek istiyorlar. Son 7 yılda yaşadığımız olaylar geçmiş 100 yılda yaşadığımız aktörleri farklı, konusu aynı, zamanı farklı benzerlerdir, aynısıdır. Gezi olaylarının benzerleri tarihimizde vardı. 17-25 Aralık darbesinin tarihimizde benzerleri vardır. 6-7 Ekim kalkışmalarının tarihimizde benzerleri vardır. 15 Temmuz'un tarihimizde benzerleri vardır. Bunları dönem dönem Türkiye'de tekrar sahneye koyanlar, esas itibarıyla geçmişte bize yaşatmak istediklerini tekrar yaşatmak istiyorlar." diye konuştu.

Bakan Soylu, "Terörle mücadele konusunda hiç geri adım atmadık. ya teknolojiniz yüksek olacak ya Atak helikopteriniz olacak ya yerli mühimmatlarınız olacak ya mücadelenizi geliştirdiğiniz insan kaynağıyla yapacaksınız ya da teslim olacaksınız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve bu milletin de tercihi terörle mücadelenin musibetlerini ve maliyetlerini artık bu coğrafyadan yok etmek üzerine kuruluyuz. Bugün eğer Gabar'da Cudi'de biz varsak, 31 Aralık 2016'dan bu yana büyük şehirlerimizde hiçbir terör olayıyla karşılaşmıyorsak ve eğer DEAŞ ve diğer terör örgütleri, bize yönelen PKK, FETÖ, PYD, DHKP/C gibi terör örgütleri bize saldırı yapamıyor ve dış dünyada o günden bu yana halen devam ediyorsa bilesiniz ki 21. asrın başından bu yana yaptığımız tercihlerden dolayıdır. Türkiye hem milleti hem de dünya ve etrafımızdaki coğrafya açısından vazgeçilmez bir hale gelmek zorundadır. Onun için de kuvvetli hale gelmek zorundadır." değerlendirmesinde bulundu.

İktidardaki partilerin kısmen de olsa oy kaybetmelerinin normal olduğunu belirten Soylu, "Ama biz 24 Haziran'da birlikte yüzde 52 oy aldık. Bu milletin yarınlarına ait iddia ettiğimiz her şeyin altına imza atıyoruz. 'Milletimiz sizin temel politikalarınızı beğeniyoruz. Dış dünyaya karşı duruşunuzu beğeniyoruz. Etrafınızdaki coğrafyada mazlumları ve mağdurlara el uzatmanızı beğeniyoruz. Terörle mücadelenizi beğeniyoruz. Ufak tefek eksikleriniz varsa bunu da vereceğimiz mesajlarla alabileceğinize inanıyoruz ve bunu da değiştireceğinize olan inancımızı mesajlarımızla ortaya koyuyoruz...' 24 Haziran'ı ortadan kaldırabilecek bir senaryo Türkiye'de ortaya konulmaya çalışılmaktadır." ifadelerini kullandı.

Soylu, Türkiye'nin istikrarsızlık tablosu içine ve ideolojik bir kavganın içine itilmeye çalışıldığına dikkati çekerek, bundan endişe duyduğunu anlattı.

"Gelecek nesillerin size ihtiyacı var"

Türkiye'nin elde ettiği fırsatı gelecek nesillere taşımakla mükellef olduklarını vurgulayan Soylu, "Bunu hep beraber yapmalıyız. Gelecek nesillerin size ihtiyacı var. Bunun sorumluluğu bana da size de ait. 15 Temmuz'da F-16'larla terörle mücadele verdik. Onlara karşı direnmek o kadar kolay bir iş değildir. Ancak imanın olursa direnebilirsin. Cumhurbaşkanımızın gönlüne de kalbine de milletimizin kalbine de cesareti ve feraseti veren bizim mağdur ve mazlumlara sahip çıkmamızdan dolayı bizi gözeten Allah'tır. Biz o çizgiden hiç ayrılmayacağız. Yapacak çok işimiz var. Yapacağımız bu işlerin tekerine çomak sokmak isteyenlere müsaade etmeyelim. Yılbaşından bu yana 435 terörist etkisiz hale getirdik. Her birisi Türkiye'nin huzurunu ortadan kaldırmaya yönelik adımlar ortaya koyacaklardı." diye konuştu.

İftara katılanlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın selamlarını ileten Soylu, 23 Haziran'daki İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde Yıldırım'a destek istedi.

İftara, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, BBP İstanbul İl Başkanı Yaşar Sayan, AK Parti Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı Serkan Acar, BBP Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı Fedai Karakol ile çok sayıda BBP üyesi ve aileleri katıldı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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