Bakan Soylu: Büyüklerimiz evde kalarak, etkileşim hastalarından da korunacak - Son Dakika

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Bakan Soylu: Büyüklerimiz evde kalarak, etkileşim hastalarından da korunacak
22 dakika önce
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, 65 yaş ve üstü risk grubunda olan kişilerin, evlerinde kalarak yalnızca koronavirüsten değil, kendilerini görüntüleyenlerden de korunacağını söyledi.
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, 65 yaş ve üstü risk grubunda olan kişilerin, evlerinde kalarak yalnızca koronavirüsten değil, kendilerini görüntüleyenlerden de korunacağını söyledi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından paylaştığı esprili mesajıyla risk grubundaki vatandaşlara evde kalma çağrısını yineledi. Bakan Soylu, "65 yaş ve üstü risk grubunda olan büyüklerimiz evde kalarak sadece koronavirüsten değil, elinde telefonla dolaşıp onları kaydeden etkileşim hastalarından da korunacaklardır" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 12:44 Kaynak: DHA
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