Bakan Soylu çalışmaları bizzat takip ediyor - Son Dakika
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Bakan Soylu çalışmaları bizzat takip ediyor

01.07.2022 13:02
Bakan Soylu çalışmaları bizzat takip ediyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sel ve taşkınların yaşandığı Bartın'da devam eden çalışmaları yerinde incelemeye devam ediyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sel ve taşkınların yaşandığı Bartın'da devam eden çalışmaları yerinde incelemeye devam ediyor. 5 gündür bölgedeki çalışmaları koordine eden Bakan Soylu saha incelemelerinde bulunurken vatandaşlara da geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bartın'da meydana gelen sel ve taşkınlar sonrası yaralar sarılması için çalışmalar büyük bir hızla sürdürülüyor. Kentte taşkınların yaşandığı noktalardaki temizlik çalışmaları ile hasar gören bölgelerdeki çalışmaları koordine eden Bakan Soylu vatandaşlarla da bir araya gelerek geçmiş olsun dileklerini iletti. Bartın'ın Gölbucağı mahallesinde su basan binalarda devam eden çalışmaları da yerinde inceleyen Bakan Soylu buradaki konuşmasında, "Bartın'da yapacağımız ilk iş Kozcağız Barajının su tutmasını sağlamak, ikinci iş hemen Kozcağız çayının ıslahına başlayabilmek. Bartın Irmağının altını gemi ile taramak. Yani burada temel mesele şu denizle dere arasında yağmur geldiği zaman yağmur denize şarj etmiyor. Deşarj etmiyor yani gitmiyor. Gitmediği içinde geri geliyor su" dedi.

Bakan Soylu daha sonra Jandarma Genel Komutanlığının Bartın kent merkezinde kurulu olan Mobil Hareket Merkezine geçti.

(Bülent Bostancı/İHA)

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Kaynak: İHA

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