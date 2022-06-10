Bakan Soylu, Çanakkale'de Yedek Subay Temel Eğitim Mezuniyet Töreni'ne katıldı: (2)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Uyuşturucudan para kazanıp, evlatlarımıza karşı, ülkemizin huzuruna karşı silah alıp, Batı'nın yardımıyla bu ülkenin huzurunu bozmaya, birlik ve beraberliğini bozmaya, kimseye ama kimseye müsaade etmeyeceğiz." dedi.

Bakan Soylu, Çanakkale Jandarma Eğitim Merkez Komutanlığında düzenlenen Yedek Subay Temel Eğitim Mezuniyet Töreni'nde yaptığı konuşmada, 2014 yılından bugüne tüm terör olaylarını yüzde 95 azalttıklarına dikkati çekerek sıfırlamaya doğru emin adımlarla gittiklerini söyledi.

Geleceği, gençleri ve insanları uyuşturucudan korumak için mücadele ettiklerini belirten Soylu, "Neredeyse her gün Cumhuriyet tarihinin rekor uyuşturucu yakalamalarını gerçekleştiriyoruz. Varsın birileri terör baronlarına, varsın birileri uyuşturucu baronlarına moral vermeye çalışsınlar. Varsın bizim evlatlarımızın ve ülkemizin moralini bozmaya çalışsınlar. Tıpkı buradaki kardeşlerimiz gibi... Bu ay yıldızlı bayrağı göğsünde taşıyan tüm personelimiz, tüm çalışanımız, tüm kolluk birimlerimiz kararlıdır, inançlıdır ülkenin geleceği için suçla ve kötülükle mücadele için teyakkuzdadır." dedi.

Bakan Soylu, dün Eren Abluka-15 Operasyonu'nda Jandarma'nın tam bir ton esrar, 2 milyon 144 bin kök kenevir ele geçirdiğini hatırlattı. Bu konuda kararlı olduklarını ifade eden Soylu, şöyle konuştu:

"Kimseye fırsat tanımayacağız. Uyuşturucudan para kazanıp, evlatlarımıza karşı, ülkemizin huzuruna karşı silah alıp, Batı'nın yardımıyla bu ülkenin huzurunu bozmaya, birlik ve beraberliğini bozmaya, kimseye ama kimseye müsaade etmeyeceğiz. Kriminal laboratuvar kapasitesinden yol kontrollerine kadar pek çok alanda Jandarma'mızın gücünü ve imkanlarını artırmaya devam ediyoruz. Haliyle buradan önemli saha sonuçları alıyoruz. Jandarma'mızda 2016 yılında yüzde 62 olan mal varlığına karşı işlenen suçlardaki kendi bölgelerindeki aydınlatma oranımız 2021'de yüzde 82'ye çıktı. İnşallah bu yıl sonunda hedeflediğimiz yüzde 84'ü yakalamış olacağız."

Jandarma teşkilatında kaydedilen gelişmeler

Soylu, 2019 yılında ilk kez Jandarma'da motorlu trafik timleri kurduklarını ve halen 200 adet motorlu trafik timinin teşkilat bünyesinde görev yaptığını anlattı. 2016 yılında Jandarma ve Sahil Güvenlik akademilerini kurduklarını anımsatan Soylu, 5 yıllık fakülte ve 2 yıllık meslek yüksekokulunu teşkil ettiklerine değindi.

Jandarma'nın ve Sahil Güvenlik teşkilatının kendi ihtiyacı olan subay ve astsubay personelini yetiştirebilmesinin önünü açtıklarını aktaran Soylu, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Kriminal ve adli bilişim alanında öyle yatırımlar yaptık ki Jandarma bünyesinde mermi kovanı balistik inceleme süresi bir yıldan bir saate, patlayıcı maddesi 2 günden 4 saate, DNA analizi 4 günden 8 saate, parmak izi inceleme süresi 10 günden 5 dakikaya geriledi. Özellikle bu dönemde oluşturduğumuz kısa adı JAK olan Jandarma Arama Kurtarma timlerimiz, Su Altı Arama Kurtarma timlerimizle birlikte her afette bizler için gurur, vatandaşımız için umut vesilesi olmuşlardır. Pek çok sahada jandarma teşkilatımızda büyük onur duyacağımız, gurur duyacağımız yenilenmeler ve gelişmeler ortaya konulmuştur."

"Hukuk ve vicdandan ayrılmayın"

İçişleri Bakanı Soylu, Jandarma Eğitim Merkez Komutanlığından mezun olanlara şöyle seslendi:

"Jandarma bünyesinde bu zaman içerisinde alacağınız görev ne olursa olsun hangi izzet sınıfında olursanız olun bu kıymetli üniforma bu bayrak, bu vatan ve bu aziz millet size emanettir. Memleketimin her köşesine gideceksiniz. Doğu ve Güneydoğu'ya da batıya da Karadeniz'e de Akdeniz'e de gideceksiniz. Hukuk ve vicdandan ayrılmayın. Bunun ikisinin rehberliğinden sakın ola ki vazgeçmeyin. Hukukun ve kalbimizin 'yanlış' dediğine, siz asla 'doğru' demeyin. Bu üniformalar namusunuz ve şerefinizdir. Sakın yanlış işlerle, hukuk dışı işlerle, günlük menfaatlerinin peşinde koşarak leke sürmeyin. Gideceğiniz noktalarda önemli görevler üstleneceksiniz. Bizim mesleğimiz 2 şeyi kabul etmez: Biri rehavet, ötekisi rutin. Bu meslekte rehavete düşen kendine ve içinde bulunduğu teşkilata yapabileceği en büyük kötülüğü yapar. Çünkü siz bizim için birer can ve kıymetsiniz. Onun için kendinizi daima hazır hissetmelisiniz. Kendinizi geliştirmeye çalışın."

Soylu, bu program öncesi Hakkari ve Tunceli valileri, komutanlar ile görüştüğü bilgisini vererek şu ifadeleri kullandı:

"Bizim kahramanlarımız orada operasyon yapıyorlar. Teröristleri sıkıştırmışlar, abluka içerisine almışlar. İnşallah yakın zamanda bize bir haber verecekler. Bilmenizi istiyorum. Eğer biz bugün Çemçe Madur'da varsak, Ağrı Dağı'nın tepesinde varsak, Tendürek'te varsak, Gabar Dağı'nı, Cudi Dağı'nı hakimiyetimiz altına almışsak, Herekol'da varsak, Kato Dağı'nda eksi 30-35 derecede ay yıldızlı bayrağı nazlı nazlı dalgalandırıyorsak, şu Çanakkale ruhunun bize yüklediği inançtır, fazilettir, bu millete, bu bayrağa, bu devlete sadakattir, bu millete hürmettir, geleceğimize olan sorumluluktur."

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ise Çanakkale Jandarma Eğitim Merkez Komutanlığında 4 hafta süren temel eğitim süresinin 187 kişiyle başlanıp tamamlandığını belirtti. Mezun olanların Jandarma Genel Komutanlığının birer ferdi olarak ellerindeki hizmet meşalesiyle yurdun dört bir tarafına dağılacağını anlatan Çetin, şunları kaydetti:

"Katıldığınız bu saflar vazifesini namus bilip, makamların en büyüğü, en yücesi şehadet makamına koşanların terbiyesiyle yoğurulmuştur. Çanakkale ruhunun yeşerdiği bu kutsal yuvada bulunmak ayrı fırsat ve şanstır. Bu kutsal mekanda bulunduğunuz süre içerisinde size verilen her türlü görevi yerine getirebilecek, fiziki yetenek ve dayanıklılığı gelişmiş, şekil, ruh ve görev disiplini yüksek birer yedek subay olan yetiştirilmek üzere yoğun bir eğitim dönemi geçirdik. Bugünden itibaren jandarma olmanın onurunu, gururunu ve sorumluluğu taşıyacaksınız. Şehitlerimiz emaneti, gazilerimizin vasiyeti, atalarımızın yadigarı hilali uğruna güneşlerin battığı bu güzel vatanın sizlerin omuzlarında daima yükseleceğine, şanlı bayrağımızın, kutsal vatan toprakları üzerine sonsuza kadar dalgalanmaya devam edeceğine, en kutsal varlığınız olan canınızı, yüce Türk milleti ve aziz vatanımız uğruna gerektiğinde seve seve feda edeceğinden inancımız tamdır."

Törende dönem birincisi Himmet Can Güvercin yaş kütüğüne plaket çaktı, Asteğmen Çağatay Girici "Mehmet Toprak Oldu" şiirini okudu. Ayrıca, dereceye giren mezunlara ödülleri verildi.?

Programa, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ile diğer ilgililer katıldı.

(Bitti)