Bakan Soylu: "Cesaretli insanlar olmasaydı biz bugün S-400'e sahip olamazdık"

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir ambalaj fabrikasının açılışında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Solyu, "Cesaretli insanlar olmasaydı biz bugün S-400'e sahip olamazdık" dedi.

Bir dizi temas ve açılış nedeniyle Gaziantep'te bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep Organiza Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir ambalaj tesisinin açılışını yaptı. Açılış töreni öncesinde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin cesaretli yöneticiler ve cesaretli milletle önemli hedeflere ulaştığını söyledi.

"Cesaretli insanlar olmasaydı biz bugün S-400'e sahip olamazdık"

Türkiye'nin devlet, millet ve hükümet olarak ortak bir paydada birleştiğini aktaran Bakan Soylu, "Cesaretli insanlar olmasaydı, burada bulunan yöneticiler gibi yöneticiler olmasaydı biz bugün S400'e sahip olamazdık. Bu sadece hükümet kararıyla, devlet kararıyla gelmiyor. Bu millet kararı ile geliyor. Eğer Cumhurbaşkanımız bugün Birleşmiş Milletler kürsüsünde güçlü bir şekilde irade ortaya koyuyorsa onu orada mahçup bırakmayan milletimizden kaynaklanmaktadır. Bu kadar açık ve nettir" ifadelerini kullandı.

"Dünya buradaki yatırımlara imrenerek bakıyor"

Türkiye'de son yıllarda önemli yatırımların yapıldığını ve bunların dünya tarafından da imrenerek takip edildiğini vurgulayan Bakan Soylu, "Allah'ımıza şükürler olsun 81 vilayette üniversitelerimiz var. Bugün milletimizin içerisine girdiğinde devletine, milletine dua ettiği şehir hastanelerimiz var. İstanbul Havalimanı'mız var. Dünyanın bütün ülkeleri, buraya gelen bütün insanlar oraya imrenerek bakıyor. Biz belki o yollardan gezemedik, arabalarla bu yollardan geçemedik. Ama bugün bizim evlatlarımız denizin altından Avrasya Tünelleri ile Marmaray ile büyüyerek özgüvenlerini dünyanın gelişmiş ülkelerinin gençlerinin özgüvenleri ile beraber aynı noktaya taşıyor. Hatta onları geçen bir anlayış var. İşte bu ülkede böyle gençler yetişiyor. Böyle kendi fabrikalarına mühendis oluyorlar. Dünyaya gidip kendi ürünümüzü nasıl anlatacaklarını, nasıl satabileceklerini ve nasıl arz edebileceklerini ortaya koyuyorlar. Bunda herkesin katkısı ve gayreti var" şeklinde konuştu.

"Bu ülke kara tablolar oluşturanlara cevap buradadır"

Açılış yapılan tesisin Türkiye'de karamsar bir tablo oluşturmak isteyenlere cevap niteliğinde olduğunu da belirten İçişleri Bakanı Soylu, "Biz bugün sadece bir fabrika açmaya gelmedik. Bir müteşebbisimize, bir iş adamımıza borcumuzu eda etmeye geldik. Bugün kara tablolar oluşturanlar, bugün Türkiye şöyledir, böyledir diyenlere hayır işte fotoğraf buradadır demeye geldik. Biz bunu anlatan bir anlayışın şahitleri olarak buraya geldik" diye konuştu.

Konuşmaların ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve kent protokolünün katılımıyla ambalaj fabrikasının açılışı gerçekleştirildi.