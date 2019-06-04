Son Dakika Haberleri: Bakan Soylu: CHP'liler bana 'akıllı ol' diye seslendi, kınıyorum (2)
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Bakan Soylu: CHP'liler bana 'akıllı ol' diye seslendi, kınıyorum (2)

25 dakika önce

O SÖZLER KAMERADAİçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, Trabzon Havalimanı'nda, Millet İttifakı'nın CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nu karşılamak için bekleyen gruptan "akıllı ol" diye seslenildiği anlar kameraya yansıdı.

Bakan Soylu: CHP'liler bana 'akıllı ol' diye seslendi, kınıyorum (2), System.String[]

O  SÖZLER KAMERADA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, Trabzon Havalimanı'nda, Millet İttifakı'nın CHP'li  İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nu karşılamak için bekleyen gruptan "akıllı ol" diye seslenildiği anlar kameraya yansıdı. Kalabalık içindeki bu kişiye Bakan Soylu'nun "artistlik yapma" dediği duyuldu. Daha sonra Soylu'yu karşılayanlar, "Trabzon'un yiğit, yağız delikanlı evladı, Fatih'in torunu, Soylu Süleyman, hoş geldiniz" sloganları attı. Bakan Soylu, makam aracına binerek havalimanından ayrıldı. 


Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 07:58 Kaynak: DHA
Süleyman Soylu, Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi, Politika
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