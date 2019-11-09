Bakan Soylu, Çocuk Trafik Eğitim Merkezi'ni açtı

Altındağ Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Merkezi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından açıldı.

Altındağlı çocukların trafik eğitimi alması ve bilinçli birer birey olmaları için yapılan "Altındağ Çocuk Trafik Eğitim Merkezi" açıldı. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen açılış törenine, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanı sıra, Ankara Valisi Vasip Şahin, AK Parti Ankara milletvekilleri Orhan Yeğin ve Arife Polat Düzgün, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, Altındağ Kaymakamı Erol Karaömeroğlu, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Karaca ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"TRAFİKTE BİLİNÇLİ OLALIM"

Altındağ'ın gönlünde özel bir yeri olduğunu ifade eden Bakan Soylu, "Seçim öncesinde ve seçim döneminde bizlere çok destek oldunuz. Evlerinizi açtınız. Ne yapsak da bu güzel insanlara borcumuzu ödesek diyorduk. Şimdi bu güzel merkezi hizmete açıyoruz." dedi. Trafikte bilinçli olmanın önemine de vurgu yapan Bakan Soylu, "Biz bu trafik işinden çok çektik. Ben de çok yakınlarımı trafik kazasında kaybettim. Çocukken mahallede top oynadığımız arkadaşımı trafik kazasında kaybettim. O acıyı, sokaktaki yalnızlığı unutamam hala Çocuklar arkadaşlarını, anne ve babalar evlatlarını, kimse kardeşini kaybetmesin diye her türlü tedbiri alıyoruz. Her aileye bu trafik meselesinden bir ateş düşmüştür. Bu acılar eğitim ile önlenebilir. Eğitimin de küçük yaşta verilmesi çok önemli Benim en önem verdiğim başlıklardan birisi de bugün bir tanesinin daha açılışı yaptığımız trafik eğitim parklarıdır. Bu merkezde çocuklarımız küçük yaştan itibaren eğitim alacak, trafik konusunda bilinçli olacak. Böyle güzel bir hizmet gerçekleştiren belediye başkanımızı kutlarım. Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

"SÖZ VERDİĞİMİZ GİBİ"

Yaptığı konuşmada 6 ay gibi kısa sürede Altındağ'da yapılan çalışmalar ve projelerden bahseden Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı ise, "Söz verdiğimiz gibi" sloganıyla yola çıktıklarını ve ne söz verildiyse hayata geçirildiğini vurguladı. Başkan Balcı, "Bugün açılışını yaptığımız bu merkez Altındağ'ın güzel insanlarına, güzel çocuklarına hayırlı uğurlu olsun. " dedi.

AÇILIŞI ÇOCUKLAR YAPTI

Altındağ Trafik Eğitim Merkezi, konuşmaların ardından çocukların da katılımıyla açıldı. Açılış kurdelasını protokol üyeleri ve çocuklar birlikte kesti. Daha sonra pistte çocukların aldığı eğitimi izleyen heyet, miniklerle şakalaşmayı da ihmal etmedi. Çocuklar hem direksiyondaki ustalıkları hem de kurallara uyum ve nezaketleriyle tam puan aldılar.

12 GÜNDE TAMAMLANDI

Altındağ Belediyesi tarafından 12 günde tamamlanan merkezi gezen Bakan Soylu, çocuklarla yakından ilgilendi. Karapürçek Mahallesi'nde inşa edilen Altındağ Çocuk Trafik Eğitim Merkezi, 5 dönüm arazi üzerine kuruldu. Yaklaşık 3 dönümlük yeşil alanı da bulunan merkezde, çocukların trafik üzerine alacağı eğitimler için tüm detaylar düşünüldü.

(Yunus Emre Kartal - Mustafa Apaydın/İHA)